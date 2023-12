Il futuro di Paulo Dybala, così come quello di José Mourinho, è ancora un rebus: l’argentino è conteso tra Arabia e rinnovo con la Roma

Alla Roma si vive una stagione con il fiato in sospeso. A partire dagli obiettivi di squadra in bilico tra una grande stagione che può riportare in Champions oltre ad essere protagonisti di nuovo in Europa, o finire nell’anonimato di un’annata come tutte le altre. Mourinho non lascerà nulla al caso e proverà ad arrivare più avanti possibile in tutte le competizioni. Quello che però tiene con il fiato sospeso i tifosi, se vogliamo ancor di più rispetto agli obiettivi stagionali, è il futuro di due pezzi da novanta come Mourinho e la stella più splendente della rosa, Paulo Dybala.

A dire il vero anche per Lukaku c’è incertezza, anzi al momento il suo futuro la prossima stagione sembra non essere in maglia giallorossa. Dunque salgono a tre le situazioni incerte che riguardano top assoluti. Negli ultimi giorni però qualcosa sembra muoversi sia per il tecnico sia per l’argentino. Cos’è successo?

Dybala in Arabia, ribaltone e firma in arrivo

Per quanto riguarda lo Special One si sta avvicinando passo dopo passo al rinnovo che sembrava una chimera fino a qualche settimana fa. C’è stata la svolta dopo i colloqui sempre più frequenti con i Friedkin e la difesa pubblica della società giallorossa alle ultime esternazioni del portoghese (quelle contro Marcenaro e Berardi). Una scelta molto apprezzata da Mou che in passato aveva criticato la società di non intervenire nelle sue continue battaglie contro Lega, arbitri o avversari. Il rinnovo dell’ex Inter potrebbe essere non l’unico che può arrivare da qui a gennaio.

Infatti sembra essere arrivata anche la scelta sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino è pronto a restare nella Capitale, respingendo una volta per tutte le voci insistenti dall’Arabia Saudita. Può arrivare così il suo no definitivo agli arabi e sposare in pieno la causa dei giallorossi. L’attuale contratto è in scadenza nel 2025: è necessario arrivare ad una soluzione entro la prossima estate.

A gennaio possibili novità con un incontro in programma tra i suoi agenti e Tiago Pinto. In questo modo può essere messo il punto finale, almeno per ora, sulle situazioni del portoghese e soprattutto dell’argentino per guardare con rinnovata fiducia al presente e al futuro. La coppia Mourinho-Dybala può continuare ancora a lungo a deliziare i tifosi della Roma e concentrarsi solo sul campo, in modo da provare ad arrivare ancora più carichi agli obiettivi.