Zaira illumina la notte: fan in estasi

Zaira Nara splende in tutto il suo fascino, la sorella di Wanda non si smentisce mai: nuovo look che toglie il fiato

Sta chiudendo il suo 2023 davvero alla grande, non c’è che dire, Zaira Nara. Buon sangue non mente e la sorella di Wanda dimostra ancora una volta di non avere assolutamente nulla da invidiarle in termini di fascino e sensualità, anzi.

Sono giorni davvero speciali per le due sorelle, che ognuna a modo proprio stanno dando spettacolo sui social. Wanda è giunta a furor di popolo alla fase finale di Ballando con le Stelle, le previsioni che la volevano grande protagonista della nuova stagione dello show hanno trovato conferma e adesso sembra lei la favorita per trionfare, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca. Le sue movenze sul palco, come volevasi dimostrare, stanno infiammando il pubblico storico dei suoi ammiratori. Ma, come detto, la sorella Zaira non è da meno.

Lei invece si sta dedicando a uno shooting dopo l’altro sul suo seguitissimo profilo Instagram e si prepara a tagliare presto il traguardo dei 7 milioni di followers su Instagram. Servizi fotografici del resto da urlo, impossibili da ignorare, tra una posa in costume, un’altra in lingerie intima, visioni in minigonna e molto altro ancora.

Zaira Nara, il look natalizio è naturalmente seducente: il rosso su di lei accende la passione

Zaira è molto diversa da Wanda, come sappiamo, nel look esteriore, con una figura più slanciata e meno generosa e prorompente, ma ugualmente affascinante e provocante. Per lei, applausi pienamente meritati, con un abbigliamento particolare e a tema natalizio in uno degli ultimi servizi fotografici.

Il rosso domina la scena, tra gli orli di un maglioncino, il suo rossetto avvolgente e che accende la fantasia e un lunghissimo trench fiammante. Zaira ha la capacità di dare enorme classe e sensualità anche a un abbigliamento casual e i jeans a zampa sono aderenti quanto basta per esaltare le sue gambe perfette e inquadrare la curva dei suoi fianchi, con tanto di cinturone (rosso anche quello, e come no) per attirare l’attenzione proprio su quel punto esatto. Il risultato è che anche stavolta i fan non possono fare a meno di scatenarsi con like e messaggi di adorazione a tutta manetta. Il Natale si accende anche grazie a Zaira, il suo pubblico è in delirio.