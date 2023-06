È finita, rescissione a un passo con la Juventus

La Juventus saluta uno dei suoi perni delle ultime stagioni: quasi certa la rescissione del contratto per il giocatore.

Arrivi e partenze in casa Juventus. Soprattutto partenze, in questo momento. Il mercato in entrata per il club bianconero deve ancora sbloccarsi, ma intanto la società sta pianificando gli addii di tutti quei giocatori che, per un motivo o per un altro, non sembrano più poter far parte del progetto per le prossime stagioni.

Dopo aver lasciato andare senza troppi rimpianti Di Maria, c’è un altro campione, ben più radicato nell’ambiente, che in questo momento sembrerebbe ai saluti: si profila all’orizzonte addirittura una rescissione di contratto.

Per poter far tornare grande la Vecchia Signora già dalla prossima stagione, c’è bisogno di qualche piccolo sacrificio. La riconoscenza non deve venir meno, ma alcuni dei giocatori che hanno fatto la storia recente del club, oggi sono in difficoltà evidente, e per questo motivo devono essere lasciati andare.

In quest’ottica si inserisce, ad esempio, Juan Cuadrado. Il colombiano è ormai prossimo a lasciare, dopo otto lunghe stagioni ricche di successi, la squadra bianconera. Classe 1988, l’esterno ex Chelsea e Fiorentina non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, per evidente volontà della Juve di chiudere ogni rapporto, e nelle prossime settimane potrebbe cercare una nuova sistemazione.

Ma il destino di Cuadrado potrebbe essere condiviso anche da altri giocatori che hanno fatto la storia recente di Madama. Lo conferma quanto trapela da Torino su un altro profilo storico del club, in grande affanno negli ultimi due anni e ormai messo alla porta da una dirigenza che rispetta il passato, ma tiene molto di più al futuro.

Juventus, rescissione in arrivo: Alex Sandro se ne va

Se per Cuadrado le difficoltà non erano molte nell’addio, essendoci un contratto in scadenza nel 2023, per un altro pilastro degli ultimi otto anni bianconeri il discorso è differente. Il contratto scade infatti il prossimo anno, e con gli agenti si sta lavorando per trovare un accordo che possa portare a una rescissione che farebbe il bene di tutte le parti in causa.

Alex Sandro non rientra, infatti, in alcun modo nei progetti della nuova Juventus. Lo ha fatto capire, senza troppi giri di parole, la stessa società al giocatore brasiliano. Classe 1991, l’ex Porto ha vissuto pagine importanti della sua carriera con la maglia della Vecchia Signora. Nelle ultime stagioni è però parso in affanno, e potrebbe aver bisogno a sua volta di una nuova sfida per ritrovare stimoli e brillantezza.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, si starebbe quindi lavorando senza sosta per arrivare a una risoluzione contrattuale il prima possibile. In questo modo Alex Sandro potrebbe avere il tempo per trovare una sistemazione all’altezza delle sue attuali ambizioni, e il club potrebbe contemporaneamente liberarsi di un altro ingaggio importante per far spazio, perché no, ai terzini del futuro. Giocatori magari dal nome meno altisonante, ma sicuramente in grado di rendere ben più di quanto fatto dallo stesso Alex Sandro di recente.