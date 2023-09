“È l’unica chance”, esonero Pioli: il derby è il suo dramma

Il Milan di Stefano Pioli perde amaramente contro l’Inter: cinque gol sono tantissimi e ora il tecnico è sulla graticola.

La sconfitta dei rossoneri è pesantissima, sia a livello di gioco che dal punto di vista del risultato. Il 5-1 finale ha palesato tutti i grandi problemi caratteriali e di personalità del Milan che, esattamente come l’anno scorso, non riesce a fare altro che accasciarsi ai piedi dei nerazzurri e subire l’ennesima, pesantissima, sconfitta.

L’Inter batte il Milan 5-1 e mette in crisi Stefano Pioli e i rossoneri, a pochi giorni dall’inizio della Champions League. L’unico colpevole è stato indicato proprio nel tecnico rossonero che ora deve metterci una pezza.

Milan ko: Pioli sotto attacco, ora è a rischio?

Il Milan non riesce a reagire ai colpi dell’Inter e anche il primo derby della stagione 2023-24 se lo aggiudica la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri non danno tempo al Milan di ragionare e mettono subito in chiaro quali sono le differenze tra le due squadre.

La gravissima sconfitta dei rossoneri ha già messo a nudo tutte le difficoltà del club rossonero che, invece, pensava di aver costruito una squadra all’altezza delle aspettatie e di pari valore rispetto al Milan. Il nuovo ko mette in cattiva luce il lavoro di Stefano Pioli e del suo staff.

Il futuro del Milan ora si chiama Champions League ed è l’esordio di martedì sera contro il Newcastle.

Esonero Pioli, tifosi furiosi: hanno chiesto l’addio

La sconfitta del Milan ha evidenziato tutti i clamorosi problemi che ha il club e che non ha risolto rispetto alla passata stagione. Ora bisognerebbe capire se si tratta solo di un passo falso o di un aspetto che si ripeterà anche in altri big match. E l’unico “dottore” può essere solo Stefano Pioli che è già sotto attacco.

I tifosi del Milan hanno chiesto l’esonero di Pioli. Il tecnico è considerato il colpevole numero uno della sconfitta pesantissima di questa sera e per tanti l’unico modo per puntare realmente allo Scudetto fino alla fine del campionato è proprio l’addio dell’allenatore.

“È l’unica chance di salvezza” scrivono molti tifosi del Milan sui social. Secondo i supporters rossonero l’esonero di Pioli potrebbe aiutare la squadra a dare il meglio da qui in futuro.

La dirigenza crede in Pioli: niente esonero

Le speranze di molti tifosi del Milan, però, si infrangeranno contro la volontà della dirigenza. A inizio stagione è stata ribadita più volte la fiducia incondizionata nei confronti di Pioli e non ci sarà alcun esonero.

Il club vuole continuare sulla stessa strada e con lo stesso progetto. Pioli resta l’allenatore del Milan e sarà chiamato a risolvere ogni problema che si proporrà d’ora in avanti.