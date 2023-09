Paola Saulino accavalla le gambe e fa impazzire tutti, che décolleté (Video)

Paola Saulino in un video su Instagram in una delle sue pose più seducenti, provocante come non mai e con curve esplosive

Negli ultimi anni, tra le tante bellezze più acclamate e discusse della community, un posto speciale lo ha trovato senza dubbio Paola Saulino, incantando fan sempre più numerosi. La influencer napoletana è una presenza diventata ormai irrinunciabile, grazie al suo fascino esplosivo.

Personaggio decisamente sopra le righe, Paola, 34 anni, non è mai banale e lascia sempre il segno in qualsiasi cosa faccia. I fan della prima ora la seguono già dai tempi del ‘Pompa Tour‘ in occasione del referendum del 2016, nel prosieguo si è fatta notare a più riprese su Instagram con scatti dalla rara sensualità e non soltanto.

Protagonista di dirette piuttosto ‘piccanti’ e di rubriche con un innegabile tocco seducente, come la sua personale finestra sul fantacalcio, Paola è salita nuovamente agli onori delle cronache negli ultimi mesi per vari motivi. Cominciando dal modo in cui ha festeggiato lo scudetto del Napoli, squadra del suo cuore, totalmente senza veli e con il corpo pitturato di azzurro sulle tribune del ‘Maradona’. Per passare poi alle sequenze arroventate di scatti tra Ibiza, Mykonos e la Sardegna, immagini che non potevano passare inosservate e infatti hanno fatto strage di cuori. Il suo seguito sul web cresce sempre più, il suo profilo Instagram si avvicina ai 160 mila followers.

Paola Saulino, spettacolo in diretta su Instagram: il grande ritorno con un primo piano da infarto

Ad estate finita, Paola non smette di regalare prospettive da urlo ai suoi ammiratori. Ed è tornata con una delle sue rubriche più attese, quella di cui parlavamo prima sul fantacalcio. Con una live pubblicata sulla sua pagina e in cui ha sfoderato tutto il suo fascino prorompente.

Gambe accavallate, sguardo malizioso, una scollatura incontenibile, Paola saluta i suoi fan e li introduce a un nuovo anno molto intenso dal punto di vista calcistico e fantacalcistico. Tutti rapiti, ovviamente, dalla sua avvenenza, che sta diventando iconica.

Forme a dir poco esplosive che conquistano al primo sguardo e accendono la fantasia. I like e i commenti estasiati non si contano, un vero capolavoro di fronte al quale non si può resistere. Applausi a scena aperta per una delle influencer più piccanti della rete, che non si smentisce proprio mai.