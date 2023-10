È sparito nel nulla: Inter seriamente preoccupata

L’Inter deve fare i conti con un giocatore che fin qui sembra essere un fantasma, è sparito nel nulla. Nerazzurri seriamente preoccupati

Situazione preoccupante in casa Inter. Un giocatore sul quale si puntava sembra essere sparito nel nulla. Un vero e proprio fantasma in questa prima parte di stagione, quando Inzaghi ha mandato in campo e concesso una chance praticamente a tutta la rosa. Persino ad Agoumè che ha esordito proprio sabato sera contro la Salernitana. E l’asso pronto al rilancio? Che fine ha fatto?

Naturalmente dietro ci sono motivi fisici, i soliti problemi fisici che da anni lo tormentano. Ma al momento la stagione di Stefano Sensi è non pervenuta. Proprio lui che doveva rilanciarsi in questa annata, dopo quella trascorsa al Monza tra alti e bassi l’anno scorso.

Un giocatore che è stato falcidiato troppo spesso dagli infortuni nel corso degli anni e non sembra uscire da questa spirale negativa. Lo stesso Inzaghi, nella conferenza stampa pre-Champions, aveva già annunciato la sua assenza dalla lista dei convocati. Ed è l’ennesimo forfait, che apre ancora tanti dubbi sulla situazione di un calciatore che all’Inter davvero non è proprio riuscito ad avere fortuna.

Sensi è sparito nel nulla, Inter preoccupata: le ultime

Il centrocampista ha giocato solo 8′ più recupero nella gara di Cagliari, dove ha fatto l’esordio stagionale nella sua unica presenza fino qui. Poi gli immancabili infortuni lo hanno frenato. Proprio quando sembrava voler spaccare il mondo, pronto a rilanciarsi per vivere una stagione da protagonista e magari arrivare al rinnovo.

Ma come detto due infortuni, che per lui arrivano puntuali, lo hanno frenato. Prima un risentimento muscolare ad inizio settembre poi una ricaduta per un fastidio al quadricipite sinistro alla vigilia del match di Champions contro la Real Sociedad. E adesso non è ancora tornato.

Inzaghi ha fin qui alternato tutta la rosa e a centrocampo ha davvero tanta abbondanza. Da Mkhitaryan a Barella, passando per Calhanoglu e Frattesi che fin qui fatica a trovare spazio. Figuriamoci Sensi, verrebbe da dire. Però le chance ci sono per tutti, anche per Asllani e Klaassen (lanciato proprio sabato). Da una parte il tecnico nerazzurro concede spazio a tutti, dall’altra con un centrocampo così competitivo dove persino Frattesi fa fatica diventa complicato per Sensi, fin qui ancora assente, imporsi e ritagliarsi il suo spazio.

Anche per questo adesso è tutto da valutare il suo futuro. L’obiettivo del giocatore era quello di rilanciarsi in campo e arrivare così al rinnovo. Ma se il campo non lo vede diventa complicato proseguire su questa idea. Non resterebbe dunque che la cessione a gennaio, sempre se ci saranno squadre pronte a scommettere su di lui e soprattutto sulla sua fragilità fisica. Altrimenti sarà addio a zero a giugno, essendo in scadenza. Per questo l’Inter è seriamente preoccupata da questa situazione. Rinnovo (al momento improbabile) o addio a gennaio, ma lo spettro di perderlo a zero sono molto concrete.