Mourinho pareggia e trova il colpevole: i tifosi non ci credono

La Roma di José Mourinho non va oltre il pareggio contro il Torino e la situazione va tenuta sotto controllo in vista del prossimo futuro.

Il tecnico giallorosso non è rimasto felicissimo del risultato finale e ha parlato apertamente dei problemi della Roma. I giallorossi non riescono a trovare la via della vittoria dopo la goleada contro l’Empoli e si fermano di nuovo in classifica. In questo modo gli obiettivi prefissati a inizio stagione tornano a farsi complicati e il ritorno in Champions League si sta complicando di nuovo.

Mourinho non è felice della classifica né del risultato ma ha trovato anche le spiegazioni del nuovo pareggio e della mancata vittoria.

La Roma pareggia, Mourinho è nervoso: il motivo

Il pareggio della Roma ha scontentato José Mourinho che si aspettava una vittoria importante per accorciare la classifica in vista delle prossime partite che si preannunciano molto complicate.

Ai microfoni di DAZN, Mourinho ha analizzato la partita contro il Torino ed è parso piuttosto nervoso per la partita maturata contro i granata.

“Sono contento della prestazione della squadra e dei singoli ma non del risultato. Abbiamo preso un gol da palla inattiva. Giocare contro il Torino è difficile, sono una squadra fisica e intensa. Abbiamo fatto una buona partita. La sensazione è di aver perso due punti, ma non sono triste se non per il risultato”.

Mourinho dà la colpa al terreno di gioco: le parole

Il pareggio della Roma è maturato dopo una partita molto combattuta anche dal punto di vista fisico contro una squadra ben piazzata come il Torino. E il problema principale della partita di oggi, secondo Mourinho, è stato il terreno di gioco.

“Non è facile creare occasioni contro loro con un campo che l’Olimpico, in confronto, sembra una passerella”.

Le parole di Mourinho, però, fanno arrabbiare i tifosi di tante altre squadre di Serie A che additano il tecnico portoghese per aver “trovato l’ennesima scusa” per non aver vinto.

Che partita è stata? “Abbiamo fatto una partita di sacrificio, con una linea difensiva nuova. Mi è piaciuta la mia squadra ed era difficile fare meglio contro questo Torino“.

Problemi Roma: troppi gol, Mourinho conosce i motivi

Questa stagione è iniziata male per la Roma che subisce troppi gol. Mourinho ha già trovato la problematica principale e ha voluto svelare i motivi di questo trend preoccupante.

“Non c’era Smalling e non c’è Ibanez che dal punto di vista difensivo era fortissimo. A centrocampo dobbiamo trovare equilibri e oggi mi sono piaciuti sia Paredes che Cristante. Torneremo alla situazione in cui prendevamo meno gol. Llorente ha fatto una partita straordinaria”.

La Roma vive una situazione in classifica molto difficile che, a detta di Mourinho, non risponde alla realtà effettiva.

“Se guardiamo la classifica non ci piace, ma non è vera. A dicembre ci saranno squadre che non saranno lì e noi non saremo nella stessa posizione”.