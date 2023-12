Eleonora Incardona, forme esplosive: Instagram in tilt

Eleonora Incardona in tutta la sua silhouette incontenibile, tra l’acclamazione totale dei fan: scatti che fanno sognare ad occhi aperti

L’ascesa di Eleonora Incardona in questo 2023 è stata a dir poco vertiginosa, portando la sua fama ai massimi livelli e non soltanto tra gli appassionati di calcio. Una presenza, quella della showgirl ragusana, che è diventata ormai irrinunciabile per tanti. E lei si sta avviando a chiudere quest’anno alla grande.

La 32enne è stata senza dubbio tra i personaggi più in vista degli ultimi dodici mesi, confermandosi in maniera definitiva ad altissimi livelli. Della sua classe e del suo fascino eravamo già a conoscenza, se ne sono accorti anche molti altri, grazie alle sue apparizioni continue nei principali eventi mondani legati al mondo dello sport e non solo. Oltre a vederla nei principali stadi italiani e internazionali, Eleonora ha esteso la sua sfera di influenza anche ad altri contesti. Come quello del Giro d’Italia, dove da quest’anno è una delle madrine della corsa rosa. Per non parlare dei suoi shooting fotografici, sempre di notevole impatto per tutto il web.

La consacrazione definitiva di Eleonora come uno dei volti femminili più amati della tv e dei social è avvenuta con l’approdo a DAZN. L’emittente streaming ha portato a casa un altro pezzo da novanta, da questo punto di vista, e in qualche modo si ripropone la ‘sfida’ a distanza con l’ex cognata Diletta Leotta. Di sicuro, la Incardona non ha nulla da invidiarle quanto a sensualità esplosiva e lo sanno bene i suoi ammiratori sempre più numerosi sul web. Eleonora presto taglierà il traguardo del milione di followers su Instagram.

Eleonora Incardona, gonna spaziale e maglioncino trasparente: un capolavoro di sensualità che manda fuori di testa

Per ringraziare il pubblico del continuo sostegno, lei non fa mai mancare scatti audaci e provocanti, che fanno girare la testa a dir poco. Come quelli di uno degli ultimi post, in cui con un abbigliamento da urlo esalta la sua silhouette a dir poco statuaria.

Fisico slanciato e dalle curve pericolosissime. Gambe infinite in stivaloni e gonna clamorosa, fianchi prorompenti e con l’accenno di un lato B incontenibile. Per non parlare delle trasparenze sotto il maglioncino, con la vertiginosa scollatura che si fa notare anche questa volta. Arrivano, immancabili, like a tutta forza dai fan e tantissimi commenti estasiati: “Che meraviglia”, “Incredibilmente perfetta”, “Dai tempi di Sportitalia sei una garanzia”, “Bellissima, non c’è niente da fare”.