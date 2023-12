Torna alla Juve: Allegri ha detto sì

La Juventus continua a sondare il mercato, alla ricerca di rinforzi. Un giocatore può rientrare a Torino: arrivato l’assenso di Allegri

Continua a sfogliare la margherita la Juventus, in vista della sessione invernale del mercato. Il deludente pareggio ottenuto sul campo del Genoa ha fatto emergere, una volta di più, una serie di criticità strutturali della rosa bianconera tra cui un reparto di centrocampo ridotto all’osso e una manovra offensiva fin troppo prevedibile. Il club, durante la sessione invernale del mercato, proverà quindi ad intervenire al fine di potenziare la squadra ma sono diversi gli ostacoli fin qui incontrati che complicano la strada verso il traguardo.

Kalvin Phillips, ad esempio, si è detto disposto a trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. La concorrenza, però, risulta quanto mai folta: su di lui ci sono infatti anche il Tottenham, il West Ham ed il Newcastle. Lo stipendio percepito dall’ex Leeds (5 milioni netti) risulta poi fuori dai nuovi parametri economici imposti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il quale, di conseguenza, ha continuato a battere strade alternative. Una di queste conduce a Kouadio Koné, di proprietà del Borussia Monchengladbach che lo farà partire soltanto in presenza di un’offerta da almeno 25 milioni.

La stessa cifra servirà poi per assicurarsi le prestazioni di Georgiy Sudakov, astro nascente del calcio ucraino legato fino al 30 giugno 2028 allo Shakhtar Donetsk. Ben più facile risulta arrivare a Thomas Partey, scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta (appena 4 apparizioni in Premier, l’ultima datata 8 ottobre). Il ghanese, però, nella prima parte della stagione è stato tormentato da continui problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento e fatto sorgere, nella dirigenza bianconera, diversi dubbi sulla bontà dell’operazione.

Juventus, il ritorno può avverarsi: Allegri ha dato via libera all’operazione

Da qui l’idea di Giuntoli di valutare l’opportunità di riportare alla base una vecchia conoscenza del club che, di recente, ha espresso il desiderio di vestire ancora la maglia juventina. Non si tratta di Douglas Costa (la cui candidatura è stata bocciata) bensì di Federico Bernardeschi, intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile l’esperienza nella Major League Soccer e rientrare in Serie A. Il 29enne, nell’ultima edizione del campionato a stelle e strisce, ha totalizzato 5 reti e 2 assist in 33 apparizioni: un bottino non ritenuto soddisfacente dal Toronto.

Il nuovo matrimonio tra Bernardeschi e la Juventus, stando a quanto confermato dal portale ‘Todofichajes.com’, può quindi concretizzarsi a gennaio. Allegri, dal canto suo, ha già espresso il proprio gradimento: l’ex Fiorentina, infatti, conosce bene l’ambiente e non avrebbe bisogno di tempo per inserirsi al meglio nella formazione bianconera. Work in progress. L’ultima parola spetterà a Giuntoli.