Giuntoli fa grande la Juve, blitz da sogno a Madrid: ecco chi arriva

La Juventus di Massimiliano Allegri sogna il grande colpo di mercato. Un top player è finito nel mirino della dirigenza bianconera

Se non è fuga per la vittoria (dello scudetto), i quattro punti di vantaggio dell’Inter sulla sua più immediata inseguitrice, la Juventus, scavano comunque il primo importante solco.

I nerazzurri con il blitz all’Olimpico, dunque, complice il pari a ‘Marassi’ contro il Genoa dei bianconeri, mettono la freccia e salutano il resto della compagnia. Tuttavia, è ancora prematuro parlare di uno scudetto che ha preso la strada per Milano, sponda interista.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, non alza bandiera bianca. Anzi, battagliera più che mai, ha tutta l’intenzione di colmare quanto prima il gap con i battistrada nerazzurra. Obiettivo cui lavorano Max Allegri e i suoi ragazzi sul rettangolo verde e Cristiano Giuntoli sul mercato.

Infatti, il Football Director bianconero potrebbe regalare alla ‘Vecchia Signora’ il tanto agognato colpo di mercato già nelle prossime sessioni di calciomercato: un top player, in forza al Real Madrid, che è sul piede di partenza.

David Alaba nel mirino della Juventus

Quattro punti di ritardo dall’Inter capolista non sono un gap incolmabile anche perché il campionato non è ancora arrivato al giro di boa. Inoltre, con i giusti innesti a gennaio le ‘zebre bianconere’ possono agguantare le ‘lepri nerazzurre’.

Insomma, i bianconeri ci credono eccome nello scudetto e non vogliono lasciare nulla di intentato per coronare il sogno del tricolore. E sempre restando nel mondo onirico il sogno di mercato della ‘Vecchia Signora, stando a quanto riportato da Fichajes.net, sarebbe David Alaba.

Il centrale austriaco fino a poco tempo fa era al centro del progetto del Real Madrid ma le sue recenti prestazioni sottotono inducono la ‘Casa Blanca‘ a valutare la cessione dell’ex del Bayern Monaco tanto da aver già fissato il suo prezzo: circa 60 milioni di euro.

Un vero e proprio salasso per le casse della Juventus che di certo in questo momento non naviga nell’oro. Ragion per cui i bianconeri potrebbero versare nelle casse dei Blancos i 60 milioni di euro che richiedono solo sacrificando un big della rosa. In tal senso, il principale indiziato è Dusan Vlahovic che a giugno potrebbe levare le tende aprendo così i cancelli della Continassa a David Alaba.

Tuttavia, i bianconeri non possono perdere tempo dal momento che il Nazionale austriaco è finito anche nel mirino del Manchester United che sarebbe intenzionato a portarlo all’Old Trafford per sostituire Raphael Varane, in lista di sbarco.

Senza contare che anche l’Al Ittihad, forte delle sue enormi disponibilità economiche e della presenza nella sua rosa di tante star come l’ex Pallone d’Oro (ex delle merengues) Karim Benzema, potrebbe decidere di affondare il colpo per il difensore austriaco. Chi ha tempo non aspetti tempo, recita un popolare adagio che la ‘Vecchia Signora’ dovrebbe tenere a mente.