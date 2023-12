Guardiola fa un assist a Giuntoli: Juventus, colpo Champions

La Juventus si prepara al calciomercato di riparazione per rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri: un assist importante ai bianconeri lo fa il tecnico del Manchester City Pep Guardiola

Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nel vivo. Sono molte le società che si stanno già muovendo per cercare di mettere a segno colpi importanti.

Tra queste troviamo senza dubbio la Juventus, intenzionata a fare qualche regalo a Massimiliano Allegri. Il tecnico sta dimostrando di poter portare il club ai vertici della classifica, e per questo la dirigenza è intenzionata ad accontentarlo sul mercato. Visti i problemi degli ultimi mesi, il reparto che necessità di rinforzi è il centrocampo.

Spesso il tecnico livornese si è trovato in piena emergenza nella zona centrale del campo, disputando diverse partite con gli uomini contati. In questi mesi la società ha imbastito qualche trattativa, che può essere portata a termine una volta aperta la sessione invernale: un assist al bacio per i bianconeri arriva dal tecnico dei citizens Pep Guardiola.

Assist al bacio di Guardiola, la Juventus spera: “Non lo vedo e non se lo merita”

Come già accennato, la Juventus può essere una delle grandi protagoniste della sessione invernale di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda le entrate.

La ‘vecchia signora’ sta monitorando diversi profili per la zona centrale del campo, soprattutto calciatori che sappiano aggiungere quantità e qualità alla rosa di mister Allegri. Uno dei grandi obiettivi della dirigenza bianconera è Kalvin Phillips del Manchester City, che sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Pep Guardiola.

In conferenza stampa il tecnico spagnolo ha praticamente confermato la cessione del classe 1995, affermando: “Non se lo merita nemmeno un po’. Mi dispiace così tanto. Quello che chiedo è buon comportamento, buon carattere, buona personalità e occhi sull’obiettivo, e lui è il perfetto esempio, ma poi gli devo dare qualcosa in cambio, e non lo faccio. E questo perché io nella mia mente visualizzo certe cose, visualizzo la squadra e ho difficoltà a visualizzare lui. E mi dispiace davvero tanto”.

Una notizia importante per la ‘vecchia signora’, che nelle prossime settimane può tentare il definitivo assalto. Pep Guardiola ha servito un assist al bacio, ora sta a Giuntoli sfruttarlo al meglio: Kalvin Phillips alla Juventus è una trattativa che può subire un accelerata importante nei prossimi giorni. Non ci resta che attendere.