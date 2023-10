Juve, tutto secondo programma: può andare via per 15 milioni

Il club bianconero starebbe già pianificando un’importante partenza di un giovane talento: il tesoretto fa gola ad Allegri

Ci sono tanti modi, quando si ha un bilancio sanguinante, di operare sul mercato. O si rinuncia, magari per una sessione, ad acquisire nuovi profili in entrata, facendo delle piccole eccezioni solo per qualche giocatore in prestito oneroso, oppure si vendono i pezzi pregiati. Calciatori dalla cui cessione si possono sia risanare le casse societarie, che avere un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Ci sarebbe in realtà anche una terza via, quella relativi ai giovani prodotti del vivaio che, valorizzati spesso e volentieri altrove, se venduti possono consentire di prendere almeno una boccata d’ossigeno. La Juve targata 2023/24 ha per quasi tutta l’estate cavalcato la prima strada, sognando poi – attraverso la mai concretizzata cessione di Dusan Vlahovic – di percorrere la seconda.

Quello che ancora in non molti sanno però, è che potrebbe essere proprio l’ultima via quella giusta per tornare ad essere protagonisti nelle varie trattative in entrata. Gli esempi di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ora alla Juve ma domani chissà, sono in tal senso esplicativi. Ma c’è un altro profilo, che sta facendo faville in provincia, sul quale la Vecchia Signora ha già in mente una fruttifera operazione in uscita.

Brilla in Ciociaria, la Juve sogna la grande cessione

Forte di un totale, in tutte le competizioni, di 19 gettoni in maglia bianconera nella passata stagione, il classe 2003 Matìas Soulé è stato ceduto al Frosinone con la formula del prestito secco. A fine anno, qualunque sarà stato il suo rendimento, il giovane argentino tornerà alla base, alla Continassa.

Da cui potrebbe però presto prendere altri lidi, soprattutto se dovesse confermarsi sugli ottimi livelli di questo inizio di stagione nella compagine laziale allenata da Eusebio Di Francesco.

Ovviamente qualora l’annata del sudamericano dovesse rivelarsi eccezionale, Giuntoli potrebbe anche ragionare in un’ottica di permanenza nella prima squadra. A prescindere dall’addio di Allegri, che resta sempre un tema caldo in casa Juve.

Lo scenario più probabile però racconta di un calciatore che potrebbe essere ceduto per una cifra pari a 15-20 milioni. Le offerte non mancano, in special modo dall’estero: Soulé potrebbe rappresentare una di quelle cessioni dal cui ricavato avere margine di manovra per competere su profili di alto lignaggio.

Non resta che attendere di verificre i progressi di un talento (già un gol e un assist in 411′ di gioco in Serie A quest’anno) che sembra veramente ‘on fire’.

