Milan, Pioli rivoluziona il tridente: fuori tre big

Rivoluzione in corso per Stefano Pioli: cambia tutto il tridente, ecco chi giocherà. Le scelte per Genoa-Milan

Continua la corsa verso lo Scudetto per i rossoneri. La compagine milanese targata Stefano Pioli cercherà di farsi strada anche in Serie A: l’inizio stagionale è stato da urlo con numerosi punti già conquistati. Discorso leggermente differente in Champions League con due 0-0 collezionati rispettivamente contro Newcastle e Borussia Dortmund. Il passaggio del turno si deciderà nel doppio confronto contro il Psg. Ecco la rivoluzione del Milan contro il Genoa: le scelte a sorpresa di Stefano Pioli.

Ancora una volta saranno scelte di formazione davvero insolite per Pioli. Il Milan ha cambiato pelle in estate con numerosi acquisti da urlo: nonostante le diverse assenze, l’allenatore dei rossoneri farà fuori tre big per la trasferta di Genova cambiando completamente idea.

Nelle ultime settimane ha fatto intendere che cercherà di utilizzare tutto il potenziale a disposizione senza aver timore di schierare dal primo minuto chi non è stato un titolarissimo fino a qualche mese. Questo è il caso di Adli, recuperato totalmente dopo le tante panchine collezionate: il talento francese è stato uno dei migliori in campo come play di centrocampo al posto di Krunic.

Milan, Pioli cambia tutto: la sorpresa nel tridente

Una rivoluzione totale per la trasferta di Genova, che si preannuncia ostica dopo la vittoria casalinga contro la Roma da parte degli uomini di Alberto Gilardino. Ora Stefano Pioli ha deciso per tre cambi davvero a sorpresa: ecco chi giocherà.

La conferma è arrivata pochi minuti fa dopo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport: fuori Leao scegliendo il tridente insolito composto da Okafor, Jovic e Chukwueze. Il Milan cercherà di allungare in classifica con il duello a distanza con l’Inter, impegnata contro il Bologna, autentica sorpresa di questo campionato. I rossoneri potranno contare sull’aiuto dei comprimari per cercare di collezionare l’ennesima vittoria in Serie A. Marassi è sempre stato uno stadio infuocato in gare decisive.

Stefano Pioli ha così voluto improntare le sue idee di gioco a tutta la squadra cercando di coinvolgere anche chi ha giocato meno fino a poco tempo fa. Una gestione differente rispetto al passato per arrivare sani e salvi alla riva. Il suo obiettivo è quello di centellinare il minutaggio dei tre big in attacco dopo le tante gare ravvicinate: sarà una mossa azzeccata? Soltanto il campo lo decreterà.