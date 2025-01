Juventus, Giuntoli ci va giù pesante: vende subito Vlahovic

La storia d’amore tra Vlahovic e la Juventus è ai titoli di coda: le crepe sono troppo spesse per essere risanate, va via subito.

Il futuro dei bianconeri dipende anche dalle mosse di mercato che si possono chiudere nel giro di pochissimi giorni e tra queste c’è anche la possibile cessione di Dusan Vlahovic che non ha trovato mai la sua felicità, né con Allegri e tantomeno con Thiago Motta e per questo motivo si sta pensando di cederlo subito. In realtà è proprio questa mossa inaspettata che può aprire a scenari futuri estremamente importanti.

La cessione di Vlahovic è un argomento centralissimo nel mondo Juventus: tutti pensavano sarebbe arrivata a fine stagione e invece può esserci il colpo di scena.

Juventus, decisa la cessione immediata di Vlahovic

Tra Dusan Vlahovic e la Juventus è finita. La storia d’amore che sembrava dover durare chissà quanti anni e portare chissà che vantaggi al calciatore e al club bianconero, si è persa nei meandri dei racconti e ad oggi non restano che le briciole di ciò che si pensava potesse essere. Dal post Ronaldo si è sempre parlato di Vlahovic come la figura giusta per riuscire a garantire alla Juve un numeriìo elevatissimo di gol, ma così non è stato.

Con Thiago Motta la situazione è anche peggiorata. Dusan Vlahovic non riesce a essere protagonista alla Juventus, nel corso del tempo ci ha provato ma i risultati sono stati sempre scadenti e allora è arrivato il momento dei saluti.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus valuta la cessione immediata di Dusan Vlahovic.

Via Vlahovic, Giuntoli in missione inglese: lo cede ora

La volontà della Juventus è quella di iniziare a costruire un futuro diverso in tutti i ruoli e per diversi calciatori è arrivato il momento dell’addio. Per Vlahovic la separazione dalla Juve è una certezza ormai, vanno solo definiti i tempi perché non può andare avanti in questo modo, né il calciatore né la società.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Giuntoli è volato a Londra nelle ultime ore con l’intenzione di vendere Vlahovic. O meglio, la volontà è quella di rinforzare la Juve con qualche colpo interessante in difesa e a centrocampo ma nei discorsi con i club di Premier League farà rientrare anche l’attaccante serbo.

Il Chelsea è fortemente interessato a Dusan Vlahovic e può pensare di acquistarlo subito. Il centravanti ha dato la sua disponibilità e presto l’affare potrebbe concludersi.

Le cifre per la cessione di Vlahovic

Il rendimento di Vlahovic con la Juventus è fortemente calato in questa stagione e di conseguenza anche il valore del suo cartellino. E considerando la scadenza del contratto nel 2026, non c’è alcuna possibilità che la Juventus possa guadagnarci chissà quanto dal suo addio, o almeno non quanto ci si poteva immaginare all’inizio dell’avventura.

Il Chelsea può offrire 30 milioni più il cartellino di Renato Veiga alla Juventus e Giuntoli sta per accettare l’offerta perché sarebbe importante incassare cifre di questo tipo da reinvestire, poi, in estate per completare l’acquisto di Kolo Muani se dovesse convincere in questi mesi in bianconero.