Emergenza Napoli, un titolare salta il Bologna: il motivo

Piove sul bagnato in casa Napoli, che ora potremmo dire essere ufficialmente in emergenza. Dopo gli infortuni di Rrahmani e Gollini di Champions League, alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna è stato registrato un altro, importante, forfait, che decisamente mette in difficoltà Rudi Garcia.

Quanto fatto in questi giorni deve essere resettato e modificato, anche perché domani sarà assente per infortunio un altro titolare della formazione campione d’Italia.

Le condizioni del giocatore verranno sicuramente rivalutate nel corso delle prossime ore, ma al momento Rudi Garcia deve fare i conti con una squadra dimezzata a causa dei numerosi problemi fisici che hanno colpito i suoi giocatori.

Salta Bologna-Napoli: Garcia in emergenza

Continuano ad arrivare brutte notizie dalle parti di Castelvolturno per Rudi Garcia ed il suo Napoli. Già delicato di suo, questo periodo per i campioni d’Italia rischia di complicarsi ancora di più considerata la reale emergenza infortuni che ha colpito la formazione dell’allenatore francese.

“Persi” Rrahmani e Gollini durante lo scorso turno di Champions League, Rudi Garcia deve ora fare conti con un’altra importante assenza, che decisamente stravolge i suoi i piani in vista della delicata e già decisiva trasferta di Bologna contro i rossoblu di Thiago Motta. Una notizia, questa, che fa ulteriormente mugugnare l’ambiente partenopeo, decisamente preoccupato per questo inizio di stagione dei campioni d’Italia.

Nel report dell’allenamento odierno pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale, si legge infatti che Juan Jesus non prenderà parte alla trasferta di Bologna a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Un problema non da poco e che difatti costringerà Rudi Garcia a schierare una coppia di centrali inedita e poco affiatata, ovvero Natan ed Ostigard.

Napoli, infortunio per Juan Jesus: le condizioni

Il Napoli al momento non ha ancora indicato quale sia la reale entità del problema di Juan Jesus, anche perché il centrale brasiliano solo nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami strumentali di routine.

Nel comunicato pubblicato dal club campione d’Italia, però, si legge che “Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra“. La speranza è che il brasiliano si sia, per l’appunto, fermato in tempo scongiurando ogni male, ma per non riuscire addirittura a prendere parte alla trasferta insieme ai suoi compagni significa che qualcosa di grave possa averlo colpito. C’è dunque pessimismo in quel di Castelvolturno, con Rudi Garcia obbligato a far ripartire il suo Napoli.

Bologna-Napoli: difesa inedita per gli azzurri, e c’è un recupero

Perso Juan Jesus, il Napoli accenna un timido sorriso con il recupero di Cajuste, che oggi ha svolto l’intera sessione d’allenamento in gruppo. Quello che più interessa capire ora è come gli azzurri si schiereranno là dietro, anche se Rudi Garcia sembra avere scelte obbligate.

Domani a Bologna ci dovrebbe infatti essere l’esordio dal 1′ di Natan, che così sostituire Juan Jesus creando un’inedita coppia di centrali con Ostigard. Nulla però esclude che Garcia, non fidandosi ancora appieno del brasiliano, possa puntare su Di Lorenzo centrale con Zanoli sulla fascia.