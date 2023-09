Tesoretto Inter: 42 milioni di euro, che colpo

Arriva un bel tesoretto nelle casse dell’Inter. Ecco come ha fatto l’Inter a ricevere questa somma ad inizio stagione.

È appena iniziata la stagione, ma l’Inter ha già incassato il primo bottino. Di recente, la società nerazzurra ha incassato ben 42 milioni, che potrebbero utilizzare per sistemare le casse e preparare qualche colpo a gennaio.

Sono fondi preziosi, che possono aiutare l’Inter a mantenere la continuità dimostrata in questo inizio di stagione, per aggiungere nuovi elementi di qualità nella rosa o investirli nel futuro. Ma come ha fatto l’Inter ad avere questa somma ad inizio stagione? Ecco il motivo.

È appena iniziata la Champions League dell’Inter, ma i nerazzurri hanno già incassato 42 milioni dalla UEFA. Grazie alla partecipazione e ad altri fattori sommati tra loro, l’Inter si è assicurata un’ottima cifra da utilizzare in futuro o nell’immediato.

I premi per la partecipazione e per il proseguimento nella competizione sono aumentati, e l’Inter può aumentare il bottino vincendo almeno tre partite nei gironi e qualificandosi per le fasi successive. Ecco le cifre esatte e i prossimi step per i nerazzurri.

Inter: 42 milioni dalla Champions, ma possono arrivarne di più

L’Inter ha incassato più di 40 milioni dalla Champions League già all’inizio di questa stagione. Questa somma deriva da vari fattori: oltre al bonus partecipazione (più di 15 milioni) viene assegnata una somma per il ranking storico (in questo caso ammonta a 20,5 milioni) e per il market pool (circa 6 milioni). Quest’ultimo si riferisce al bacino di mercato per la vendita dei diritti televisivi nei singoli paesi.

Un ulteriore buona notizia per l’Inter riguarda l’eventuale somma incassata alla fine della stagione. Vincendo tre partite nei gironi, infatti, la società nerazzurra può incassare altri 20 milioni. Vedendo il girone della squadra di Inzaghi, questa somma non sembra così lontana.

Non finisce qui, perché arrivando ai quarti di finale vengono incassati altri 10 milioni, ma all’Inter basterebbero anche gli ottavi per avere altri vantaggi, dato che in questo modo si assicurerebbero la partecipazione ai Mondiali per Club del 2025, con 2 miliardi di montepremi in palio tra i vari partecipanti.

Queste cifre aiuterebbero l’Inter a gestire il prestito chiesto ad Oaktree di circa 400 milioni, in scadenza nel 2024. Oltre a ciò, potrebbero servire anche in ottica mercato, nella prossima finestra o in quella estiva. Sono diversi i modi in cui l’Inter può impiegare questa grande somma: da non dimenticare sono i fondi riservati alla costruzione e all’apertura del nuovo stadio a Milano, futuro tempio del calcio italiano.