Calciomercato: dalla Juve all’Atletico, affare a sorpresa per gennaio

La Juve tiene sempre d’occhio il mercato ma, per questioni finanziarie, occorrono delle uscite per finanziare le entrate. In tal senso arriva un affare a sorpresa in vista del mercato del gennaio che può cambiare molti piani. E che può spalancare le porte ad uno scambio ad effetto.

L’Atletico Madrid, come è noto e come sta diventando sempre più evidente, sta lavorando per cercare di convincere Diego Pablo Simeone a restare alla guida del club. E non bastano, per stare tranquilli, i 23 milioni di ingaggio che gli vengono riconosciuti. L’argentino, infatti, chiede una squadra che possa competere con il Real Madrid e con il Barcellona ed in tal senso la dirigenza ha messo nel mirino uno dei calciatori più in vista della Juventus. Si tratterebbe davvero di un colpo di altissimo spessore, che arriverebbe per giunta a condizioni davvero molto vantaggiose per i colchoneros. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo che potrebbero cambiare l’umore dei bianconeri.

Calciomercato: l’Atletico Madrid pesca in casa Juve

La Juve, come è noto, affronta una situazione in termini economici molto delicata. Il vincolo relativo all’indice di liquidità è stato superato e, per questo motivo, ci sono dei limiti notevoli alle operazioni in entrata. Vendere è una chiave per poter finanziare delle entrate e da questo punto di vista, direttamente dalla Spagna, arrivano notizie a dir poco importanti, che collocano i bianconeri dinanzi ad un bivio.

Stando a quanto raccontato da “Todofichajes.com”, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino Rabiot. Il giocatore ha il contratto in scadenza per la prossima estate e, di conseguenza, potrebbe essere tesserato a costo di saldo. Almeno per quel che concerne l’esborso necessario per acquistarne il cartellino. La proposta dei colchoneros è considerata molto interessante dal calciatore, che però ha un’altra pretendente.

Rabiot nel mirino dell’Atletico Madrid

L’Arabia Saudita, infatti, pare aver messo nel mirino anche il francese ex Paris Saint Germain con una proposta ancora una volta difficile da rinunciare. A prescindere da tutto però Rabiot sta diventando sempre più centrale anche per la Nazionale francese e difficilmente deciderà di lasciare il calcio che conta. Soprattutto se si tiene conto che è nella fase migliore della sua carriera in termini di rendimento e di ambizioni personali.