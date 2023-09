Emily Ratajkowski: incidente piccante in diretta

Telecamere puntate su Emily Ratajkovski per un prestigioso evento: incidente sexy per la modella durante la cerimonia.

Altro importante evento da vivo per Emily Ratajkovski: la bella londinese di origini polacche è tornata ad incantare il pubblico e questa volta lo ha fatto dal vivo. Niente scatti bollenti sui propri social, quelli sono comparsi sui suoi account qualche ora dopo, per la top model che questa volta ha partecipato ad un evento live di caratura internazionale.

Insieme a lei tantissime altre star dello spettacolo e soprattutto della musica. Ciononostante, ad aver rubato la scena agli altri è stata proprio la Ratajkovski che per l’occasione ha voluto mostrare un outfit a dir poco sgargiante e seducente. Peccato, però, che allo stesso tempo il vestito da lei indossato si sia rivelato per un attimo poco funzionale.

L’incidente sexy ha in poco tempo fatto il giro prima il giro del mondo, visto che è tutto successo in diretta, e poi anche dei social. Un pizzico di imbarazzo da parte della modella e influencer che se l’è però cavata affidandosi al suo sempre incantevole sorriso. Insomma, è successo davvero di tutto durante gli ultimi VMA.

Emily Ratajkovski ospite dei Video Music Awards: incidenti sexy per la modella

Festa grande per i Video Music Awards di MTV che hanno visto salire sul palco alcuni degli artisti contemporanei più apprezzati. Importante traguardo per i Maneskin che hanno ancora una volta guadagnato il favore del pubblico e della critica. Insieme a loro lodi anche per Taylor Swift. Tuttavia, ad avere rubato la scena ci ha pensato proprio Emily Ratajkovski.

Per la serata la modella classe 1991 ha optato per un abito verde acceso con gonna sotto e intrecciato sul davanti. Peccato che proprio questa particolarità del vestito, che le copriva il seno solo con un paio di fasce come si evince dalle foto, per un attimo non lasciava la modella senza veli. Nel bel mezzo dell’esibizione di una delle artiste premiate, la Ratajkovski si è fatta prendere dal ritmo smontando un po’ la composizione del suo abito.

Lato A che stava per sfuggire dai vestiti indossati per l’occasione dalla modella che è stata colta dalle telecamere proprio mentre tutto stava accadendo. Quando ha capito il rischio, Emily si è subito sistemate e ha rivolto ai suoi compagni di serata uno sguardo imbarazzato ma allo stesso tempo divertito. Un motivo in più per parlare di quanto successo ieri negli States durante il tanto atteso evento musicale.