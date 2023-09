Hanno scelto Osimhen: tridente da sogno

Osimhen sempre più lontano da Napoli: su di lui ci sono gli occhi di mezzo mondo, ma in particolar modo di una big europea

Il sogno è quello di creare un tridente da urlo per dare l’assalto alla Champions League. Questa volta difficilmente Aurelio De Laurentiis potrà rifiutare la proposta per il suo gioiello.

De Laurentiis ha tenuto duro nel corso di questa estate, arrivando a rinunciare ad una proposta monstre di 200 milioni di euro dall’Al-Hilal. Osimhen è diventato l’oggetto dei sogni del campionato arabo, con il club di Neymar pronto a fare follie per il centravanti nigeriano. Eppure dopo il no al Manchester United nell’agosto 2022, il Napoli ha eretto un altro muro per mantenere in rosa il giocatore più importante.

Dopo aver vinto lo Scudetto, realizzando la bellezza di 26 gol (capocannoniere della Serie A davanti a Lautaro Martinez), lo stesso Victor non se l’è sentita di voltare le spalle ad un pubblico che lo adora. Almeno per quest’anno ha deciso di rimanere agli ordini di Garcia, ben contento di poter contare su un bomber di queste fattezze. Contro Frosinone e Sassuolo, d’altronde, ne ha avuto subito conto, viste le 3 reti messe a segno.

Il problema è che per il prossimo anno ci sarà davvero poco da fare per impedire a Osimhen di spiccare il volo verso altri lidi. La piazza giusta potrebbe essere Madrid.

Napoli, Osimhen è finito nel mirino del Real Madrid: che tridente da sogno con Vinicius e Rodrygo

Il Real Madrid è in mezzo ad una transizione tecnica bella e buona. Questo sarà l’ultimo campionato con Carlo Ancelotti in panchina (destinato poi alla Nazionale brasiliana) e Florentino Perez sta già pensando al futuro. In arrivo potrebbe esserci Xabi Alonso, gradito al presidente e alla piazza, visti i trascorsi da giocatore.

Per quanto riguarda la rosa già quest’etate si è messa mano al portafogli per aggiudicarsi Bellingham dal Borussia Dortmund (103 milioni spesi benissimo). Non è un mistero come Kylian Mbappé resti il grande obiettivo per il 2024, sempre complesso da realizzare per l’opposizione strenua del Psg.

Ecco quindi che il nome di Osimhen è balzato in cima alla lista dei possibili rinforzi, da inserire in un tridente rapido e tecnico con Vinícius Jr. e Rodrygo Goes ai suoi lati. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net ci sarebbe già un piano d’azione per strapparlo alla Serie A a giugno. I tifosi del Napoli sperano di poterselo godere ancora un po’.

