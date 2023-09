Moviola Juventus Lazio, la verità sul “fuori – dentro” di McKennie

La Juventus si impone prepotentemente 3-1 sulla Lazio ma gli episodi da moviola non mancano, soprattutto sul primo gol dei bianconeri.

La squadra di Massimiliano Allegri è sembrata pronta e motivata più di quella di Maurizio Sarri e lo ha fatto sin dal primo minuto. La voglia di vincere e di continuare a scalare la classifica l’ha fatta da padrona nell’ambiente bianconero, con Allegri estremamente soddisfatto di quello che ha visto in campo.

Chiaramente ci sono stati anche episodi da moviola che sono stati analizzati in ogni minimo dettaglio per valutare la prova dell’arbitro Maresca. Il punto più controverso riguarda l’azione del gol dell’1-0 della Juventus con il “fuori – dentro” del pallone a disposizione di McKennie.

Juventus – Lazio, biancocelesti in silenzio stampa: contro l’arbitro

La vittoria della Juventus contro la Lazio è sembrata fortemente meritata dalla squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono scesi in campo con il piglio giusto, hanno dimostrato tanta qualità anche dal punto di vista del gioco e sono tornati a far divertire il popolo bianconero.

È andata molto peggio alla Lazio di Maurizio Sarri, parsa spenta e priva di idee per lunghi tratti della partita. E come se non bastasse si è anche alimentata una polemica infinita intorno alla figura dell’arbitro Maresca e del suo operato.

Al termine della partita la Lazio, furibonda con l’arbitro Maresca, ha deciso di restare in silenzio stampa per evitare troppe polemiche.

Moviola Juventus Lazio: il pallone di McKennie era dentro

La Juventus ha vinto contro la Lazio ma chiaramente non sono mancati episodi da moviola da vedere e rivedere al rallentatore per stabilire la realtà dei fatt. Il primo della Juventus è partito da un’azione controversa con il pallone tenuto in gioco da Weston McKennie sulla linea laterale.

A prima vista la palla sembrava aver varcato la linea e alcuni calciatori della Lazio per qualche secondo si erano addirittura fermati. L’arbitro Maresca e il suo assistente, invece, hanno fatto proseguire l’azione e si è arrivati al gol di Vlahovic.

L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato con cura quel dettaglio con l’analisi dell’ex arbitro Calvarese che conferma l’operato di Maresca. “Per essere fuori dal gioco, il pallone deve aver oltrepassato la linea in tutta la sua circonferenza” afferma l’ex direttore di gara.

Maresca sotto accusa: manca un’espulsione

L’ex arbitro Calvarese, a Tuttosport, analizza anche tutto il resto della partita di Maresca e lo critica fortemente per la gestione dei cartellini.

Si parte con un giallo a Miretti per fallo a centrocampo che è giusto darlo. Meno giusto, invece, quello a Bremer, che pare esagerato. Successivamente Maresca lascia per strada alcune ammonizioni sacrosante: quella a Danilo per l’intervento su Luis Alberto e quella a Miretti – che sarebbe stata la seconda – e dunque espulsione – per trattenuta evidente su Zaccagni.