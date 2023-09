Pazzesco, Vlahovic in Arabia: ecco cosa succede

Dusan Vlahovic potrebbe ancora lasciare la Juventus: il giocatore potrebbe ricevere un’offerta last minute dall’Arabia.

Dopo essere stato a lungo uno dei protagonisti del calciomercato estivo Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus ed è pronto a disputare una grande stagione in maglia bianconera.

Nelle prime due gare di campionato l’attaccante serbo ha messo a segno due reti, a cui si sommano altri due gol annullati per fuorigioco di un compagno di squadra (Iling Jr a Udine, Rabiot all’Allianz contro il Bologna). Ma la cosa più importante è che Vlahovic sembra aver definitivamente smaltito la pubalgia che lo ha tormentato la scorsa stagione.

L’ex attaccante della Fiorentina è parso più tonico e voglioso di dimostrare tutte le sue qualità. I tifosi bianconeri stravedono per Vlahovic e l’hanno ribadito anche in queste prime uscite, applaudendo, incoraggiando ed elogiando il loro pupillo. Tuttavia alcuni esperti di calciomercato non danno ancora per certa la permanenza di Vlahovic alla Juventus.

In Italia non è più possibile effettuare acquisti, così come negli altri tornei europei, ma in altri campionati la scadenza è fissata più in là. In Arabia, infatti, la chiusura del mercato è prevista il 7 settembre. In un primo momento era stata fissata addirittura al 20 settembre, ma l’intervento della FIFA ha fatto sì che questa deadline venisse avvicinata.

Vlahovic in Arabia, la voce spaventa i tifosi: cosa succede

Tuttavia, questi giorni che rimangono alla chiusura del mercato in Arabia sono più che sufficienti per scatenare qualche colpo di scena. Uno dei maggiori indiziati è proprio Dusan Vlahovic, che potrebbe ricevere un’offerta last minute dagli sceicchi. Alcuni club arabi sono infatti pronti a ricoprire d’oro il 23enne di Belgrado e un’eventuale offerta da capogiro farebbe senza dubbio tentennare il giocatore.

Nonostante questa possibile suggestione, il futuro di Vlahovic dovrebbe essere comunque a Torino. Anche in caso di offerta araba la Juve non sarebbe disposta a lasciar partire il suo bomber, dato che non ci sarebbe più il tempo per sostituirlo a dovere. L’ex viola guiderà quindi l’attacco bianconero in questa stagione, anche se già nel 2024 potrebbe di nuovo ripartire l’assalto a Vlahovic.

La Signora per ora si coccola il suo giocatore, ma se l’anno prossimo dovessero arrivare offerte ‘monstre’ (tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ndr) la dirigenza bianconera si siederebbe al tavolo delle trattative. I tifosi della Juventus sono avvisati.

