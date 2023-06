Entro il 30 giugno o salta tutto: ultimatum Juve

Fase preparatoria del mercato già delicata e importante per la Juventus, con possibili colpi di scena: cosa può accadere entro il 30 giugno

Il campionato è finito da un paio di settimane appena e ne mancano ancora diverse prima dei raduni pre-stagionali. Ma mentre i giocatori sono in vacanza, il mercato ferve più che mai e il dietro le quinte calcistico è in fermento per diversi eventi. Un discorso che riguarda, più che tutte le altre, la Juventus.

Uscita da una annata da incubo, la Vecchia Signora non sa ancora con esattezza quale sarà il suo futuro. Il risultato del campo ha visto i bianconeri concludere la Serie A al settimo posto, che significa Conference League. In vista dell’impegno europeo che potrebbe vedere in campo i piemontesi già ad agosto, per disputare il turno preliminare obbligatorio, già tra qualche settimana la squadra dovrebbe ritrovarsi al lavoro. Ma il condizionale è d’obbligo, visto che pende ancora la possibile mannaia dell’Uefa con sanzioni ulteriori per le vicende extra campo che hanno coinvolto la Juventus. L’organo centrale del calcio europeo potrebbe deliberare la sanzione di esclusione dalle coppe europee per una stagione o più, con evidenti ripercussioni.

E non è finita qui, visto che ci sono, a prescindere da questo, tante incertezze sul mercato in entrata e in uscita. Che coinvolgono anche Massimiliano Allegri. Formalmente, il tecnico livornese è stato confermato alla guida del club, ma John Elkann non si è ancora pronunciato in maniera definitiva. Resta poi da definire la questione Arabia Saudita, con l’Al-Nassr che sembra stia tentando parecchio l’allenatore pluriscudettato. Affare che sembra complicatissimo, ma si sa: nel calcio mai dire mai!

Juventus, Allegri ancora in bilico: rispunta il grande ex

Dunque, potrebbero esserci novità sorprendenti, prossimamente, per la panchina. Anche per la nuova irruzione in scena di un protagonista che sembrava tagliato fuori. Non sono mancati nelle scorse settimane i nomi accostati alla panchina bianconera. Con un ex in particolare che a un certo punto sembrava vicino al ritorno a Torino: Igor Tudor.

Il croato, dopo una buona stagione a Marsiglia, ha detto addio ai francesi, nella prospettiva di poter tornare in Serie A, dopo i contatti avuti con la Juventus. Restando, almeno momentaneamente, con un pugno di mosche in mano. Ma la situazione potrebbe cambiare nuovamente. Il giornalista Mirko Nicolino, infatti, su Twitter riporta che l’ex vice di Pirlo vuole ancora attendere una chiamata da Torino entro e non oltre il 30 giugno. Al momento, non ci sono segnali di apertura in tal senso, ma mai dire mai.