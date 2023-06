Sara Croce infiamma Ibiza: scatto da impazzire

Sara Croce è ormai un volto noto delle cronache social: uno dei suoi ultimi scatti ci arriva direttamente da Ibiza e – ne siamo certi – vi farà impazzire

La modella e influencer Sara Croce sta spopolando sempre di più su Instagram. La bella bionda, infatti, conta già un milione di follower. Sara ha mosso dei passi anche nel mondo dello spettacolo. La prima apparizione televisiva, infatti, arriva con “Miss Italia” dove si classifica quarta. La definitiva fama arriva grazie al ruolo di “madre natura” in “Ciao Darwin” nel 2019.

Queste apparizioni televisive hanno dato il via alla sua carriera, che la sta portando a provare diverse esperienze. Tra televisione e altro, la bella bionda non perde occasione per postare contenuti sul proprio profilo Instagram, sia di vita professionale che privata, cosa molto apprezzata da chi la segue con grande costanza.

Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, la relazione sentimentale con il calciatore Gianmarco Fiory è ufficialmente giunta al termine da pochi mesi. La bella bionda ha comunque superato bene la rottura, come testimoniano i post pubblicati sul noto social. A tal proposito, l’ultimo scatto pubblicato ha lasciato i follower senza fiato.

Sara Croce splende a Ibiza, fan in estasi: lo scatto è bollente

Sara Croce continua a deliziare sul proprio profilo Instagram, grazie a dei contenuti che lasciano i fan più assidui sempre a bocca aperta.

Nell’ultimo scatto possiamo ammirarla sulle spiagge di Ibiza, dove indossa un costume bianco a due pezzi che mette in grande risalto il fisico statuario. La foto come di consueto ha ottenuto svariati like e commenti, con i follower che si sono completamente scatenati anche con toni un pò “coloriti”. Sono tantissimi i complimenti che ha ricevuto sotto lo scatto in questione, come “la donna più bella d’Italia”, oppure “la vera sfinge”. Sotto a questi commenti lei risponde sempre in modo cordiale ai suoi follower, lasciando svariate emoticon a forma di cuore.

La modella ha già approfittato approfittato del primo mese di sole per trascorrere due giorni a Capri, unendo relax e lavoro. Ora si gode il sole e le spiagge splendide di Ibiza, nelle isole Baleari. Con l’estate appena iniziata, Sara Croce è intenzionata a deliziare i propri follower ancora a lungo. I fan più assidui sono già in attesa di un nuovo scatto che, sperano, sia sempre più “bollente”.