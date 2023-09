La Roma si fida di Pinto: scelto l’erede di Mourinho

Novità in casa Roma: pieni poteri a Tiago Pinto per il futuro. Il dirigente starebbe già lavorando per il sostituto di José Mourinho.

Molto presto per parlare di futuro a lungo termine in casa Roma. Tutta l’attenzione del club giallorosso è focalizzata sull’inizio delicato di stagione, sui problemi da curare per la squadra di José Mourinho.

Il tecnico portoghese deve trovare al più presto il bandolo della matassa e le soluzioni ideali per mettere un freno alla crisi di inizio campionato. Un punto in tre incontri non è un ruolino di marcia accettabile per la squadra giallorossa.

Eppure arrivano le prime indiscrezioni interne riguardo al futuro della Roma, in particolare legate al settore tecnico romanista. Le ultime novità in tal senso le ha lanciate il cronista Ilario Di Giovambattista, noto giornalista e direttore dell’emittente Radio Radio, una realtà storica dell’etere capitolino.

Tiago Pinto saldo nel ruolo di general manager. E ha già un nome per la panchina

Secondo Di Giovambattista sarebbero in arrivo da Trigoria due notizie piuttosto clamorose, che delineerebbero fin da subito il futuro della Roma dal punto di vista tecnico e gestionale. La prima riguarda proprio il general manager Tiago Pinto: nonostante la scadenza di contratto imminente godrebbe della piena fiducia della famiglia Friedkin.

Dunque Pinto rinnoverà e resterà al suo posto come dirigente centrale nel progetto romanista. L’altra notizia è che il portoghese starebbe già cercando l’allenatore che, molto probabilmente, prenderà il posto di Mourinho sulla panchina della Roma dalla stagione 2024-2025.

Sembra proprio che l’ex direttore del Benfica abbia il compito di convincere Antonio Conte a diventare il futuro allenatore della Roma. Visto che il rinnovo di Mou al momento appare molto lontano dal compiersi, visti i malumori dimostrati anche in passato dallo Special One nei confronti del club, Pinto è pronto a virare sull’allenatore italiano, attualmente senza occupazione.

Conte è stato già vicino alla Roma nel 2019, quando Francesco Totti (allora dirigente del club) lo chiamò provando a spingerlo ad accettare la proposta giallorossa. Ma l’allenatore leccese decise di glissare: preferì l’offerta dell’Inter ma ammise di essere sicuro in futuro di poter allenare la Roma vista l’importanza della piazza.

Dunque Tiago Pinto dentro, Mourinho fuori. Questo secondo Di Giovambattista sarebbe il futuro delineato dell’area tecnico-sportiva in casa Roma. Ma può ancora succedere di tutto, visto che mancano circa 9 mesi alla fine del campionato.