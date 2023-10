Esonero annunciato, Lampard saluta l’Inghilterra: firma ora

La stagione è iniziata da poco più di un mese e per molti allenatori è già tempo di esonero e addio: il prescelto, ora, è Lampard.

Ci sono ancora molte cosa da sistemare per i club che non sempre riescono a trovare la quadra e il feeling giusto con la propria squadra. Lo spogliatoio è fondamentale per creare un rapporto familiare e di fiducia reciproca che può portare al raggiungimento di grandi obiettivi. Le scelte degli allenatori spesso sono ritenute sbagliate se non si arriva al risultato e la società decide per l’esonero.

Frank Lampard ora è l’indiziato numero uno a firmare il nuovo contratto con il club per avviare un nuovo ciclo.

Esonero già annunciato: Lampard è il prescelto

Il calcio italiano ed europeo è già pieno di difficoltà per quanto è accaduto fino ad ora. La stagione è iniziata poco più di un mese fa e tante società si sono già rese conto che con gli allenatori attuali sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi preposti a inizio campionato.

I risultati decidono il destino degli allenatori e anche in questa situazione potrebbero esserci dei clamorosi ribaltoni che possono stravolgere la stagione.

Il nuovo allenatore potrebbe essere Frank Lampard, con cui ci sono stati contatti diretti negli ultimi giorni e presto si può arrivare alla conclusione della trattativa.

Lampard lascia per la prima volta l’Inghilterra

Frank Lampard fino ad ora ha allenato solo in Inghilterra. È stato allenatore del Chelsea, per ben due volte in momenti distinti della su carriera, poi ha allenato il Derby County e l’Everton ma queste sue scelte di carriera difficilmente gli hanno portato benefici.

Ora Lampard sembra pronto per uscire dalla sua zona di comfort, l’Inghilterra, per andare ad allenare in un altro campionato, seppur molto vicino per ideologie e metodi di allenamento.

Secondo quanto riferisce il The Sun, infatti, Lampard può diventare il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers.

Lampard ai Glasgow Rangers: firma a giorni

Frank Lampard può diventare il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers. Nelle scorse ore il club scozzese ha deciso per l’esonero di Michael Beale e ora sta cercando un nuovo allenatore che possa incarnare bene lo spirito dello spogliatoio e risollevare la stagione.

Al momento, infatti, i Glasgow Rangers devono trovare nuovamente la vittoria in Europa League per restare al primo posto e continuare il percorso positivo in Europa.

In campionato, invece, al momento sono fermi al terzo posto, a -7 dalla vetta gestita dal Celtic e proprio per questo motivo si è deciso per il cambio di allenatore. I contatti con Frank Lampard sono già stati avviati e presto potrebbe arrivare la fumata bianca per il nuovo accordo.