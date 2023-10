Sconfitta decisiva: esonero inevitabile, pronto il sostituto

L’ultima sconfitta non è stata assolutamente digerita dai tifosi. Il sostituto è pronto e potrebbe essere a breve annunciato.

E’ tutto pronto per un cambio in panchina in una big. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e non ci resta a questo punto che aspettare il weekend per prendere una decisione molto importante.

Di certo, come riportato dai media locali, l’ultima sconfitta ha segnato un po’ i tifosi e l’esonero rischia di essere inevitabile. Anche la strada del sostituto è segnata, ma per avere conferme e certezze non ci resta che attendere le prossime ore per capire meglio cosa potrà succedere in questo senso.

Si cambia in panchina: ecco chi arriva al suo posto

Inutile dire che la sosta potrebbe essere utile per dare una scossa alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’inizio non è stato dei migliori e proprio per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di cambiare in panchina. Naturalmente si tratta di una possibilità, ma non di una certezza. Vedremo cosa succederà nel weekend, ma un eventuale passo falso dovrebbe portare alla svolta. Condizionale d’obbligo visto che bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di capire meglio cosa accadrà nel futuro del club.

Ma il futuro di Luis Enrique sulla panchina del PSG è assolutamente a rischio. Gli errori contro il Newcastle non sono stati digeriti dai tifosi e il cammino altalenante in campionato potrebbe portare ad una svolta. In caso di esonero, possibile un duello tra Conte (favorito) e Zidane senza dimenticare il nome di Nagelsmann.

Naturalmente molto dipenderà dalla partita del weekend. Con una vittoria, il rapporto dovrebbe continuare anche se non mancano i dubbi e le difficoltà. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire su chi alla fine punterà il PSG. Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo.

PSG: Luis Enrique a rischio

