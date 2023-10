Esonero già annunciato: scelto il nuovo allenatore

Il calcio italiano è entrato in uno dei momenti clou della stagione: ora fioccano gli esoneri e la società ha scelto il nuovo allenatore.

I campionati sono iniziati da più di un mese e ora si inizia a fare sul serio anche per quanto riguarda le difficoltà da risolvere. Per diverse settimane si è deciso di dare fiducia al lavoro dell’allenatore che ha iniziato la stagione ma poi i risultati negativi e le prestazioni non all’altezza delle aspettative hanno creato dissapori e una spaccatura netta.

In molti casi l’esonero sembra l’unica arma a disposizione della società per provare a ridare serenità e la giusta entità ai gruppi costruiti in estate.

Esonero già deciso: la società cambia tutto

Il primo mese di calcio giocato ha già messo in mostra pregi e difetti di tutte le squadre. Fare bene e seguire passo dopo passo le direttive della dirigenza e i buoni propositi fissati a inizio stagione è tutt’altro che semplice per gli allenatori. Non sempre si instaura il feeling perfetto con lo spogliatoio e in molte occasioni capita che a risentirne sono i risultati.

Il calcio italiano è al centro di numerosi scossoni che hanno provocato dissapori anche con la tifoseria che non si aspettava un inizio di stagione tanto complesso.

La società ha deciso per l’esonero e di cambiare tutto prima che la situazione diventasse più pericolosa.

SPAL, esonero per Di Carlo: l’annuncio

La SPAL ha iniziato non benissimo il campionato di Serie C. La squadra ferrarese è partita con l’obiettivo della promozione in Serie B per tornare pian piano ai fasti di un tempo ma l’inizio di stagione non è stato per niente facile né felice.

Mimmo Di Carlo è stato esonerato. Una sola vittoria in stagione e tre sconfitte sono un bottino misero per una squadra con grandi ambizioni e per questo motivo il presidente Tacopina ha deciso per l’addio al tecnico.

L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri e ora la società sta cercando un nuovo allenatore, motivato e pronto, che possa ristabilire l’ordine delle cose. Non sarà una scelta semplice ma nel giro di poche ore bisogna trovare l’uomo giusto per risollevare le sorti della SPAL.

SPAL, sondaggi con Leonardo Colucci: i dettagli

La SPAL pensa a Leonardo Colucci come nuovo allenatore. Secondo quanto riferisce lacasadic.com, l’ex Juve Stabia potrebbe battere la concorrenza e diventare il nuovo allenatore del club biancoceleste.

A Castellamare di Stabia aveva fatto molto bene prima di rassegnare le dimissioni e dire addio alla causa. In mattinata incontrerà Fusco, direttore sportivo del club ferrarese, potrebbe prendere una decisione definitiva. Presto la SPAL avrà il suo nuovo allenatore e proverà a riprendere il cammino positivo.