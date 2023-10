Shevchenko di nuovo in panchina: firma dopo l’esonero

Andriy Shevchenko è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza negativa con il Genoa: ecco quale squadra italiana allenerà.

L’ex attaccante ucraino ha iniziato da qualche anno la sua avventura da allenatore e ha vissuto già due esperienze grandissime. La prima, a casa sua, come ct della nazionale ucraina e la seconda in Italia sulla panchina del Genoa. L’esperienza con il Grifone non è stata delle migliori ma ha capito di aver commesso degli errori di inesperienza e ora è pronto per tornare su grandi livelli.

Il futuro di Andriy Shevchenko si decide in questa stagione. Sente di poter e dover dare ancora tanto al calcio e vuole continuare ad essere protagonista indiscusso.

Shevchenko torna ad allenare: tutto deciso

Il nome di Andriy Shevchenko fa sempre un certo effetto a tutti gli appassionati di calcio, soprattutto degli anni ’90-’00 che si sono innamorati delle sue giocate, dei suoi gol e della sua dedizione a questo sport. Dopo aver scritto la storia da calciatore, Shevchenko ha iniziato la carriera prima da dirigente e poi da allenatore, provando esperienze importanti.

Con l’Ucraina è riuscito a fare molto bene per quelle che erano le esigenze della nazionale del suo Paese e poi ha deciso di tentare l’esperienza in Serie A con il Genoa. L’impatto con il calcio italiano non è stato dei migliori e il suo addio ha lasciato molti dubbi sul suo valore effettivo da tecnico.

Ma Shevchenko ha già deciso di tornare e non ha intenzione di mollare: può allenare di nuovo in Serie A.

Shevchenko in panchina: il suo annuncio

Andriy Shevchenko può tornare ad allenare in Serie A. L’allenatore ucraino e grande stella del Milan non ha fatto benissimo nel campionato italiano ma in futuro potrebbe avere una chance di riscatto.

Ai microfoni di DAZN, Shevchenko ha parlato del suo futuro e della possibilità di continuare nel mondo del calcio, come allenatore o come dirigente.

“Il calcio è la mia vita, sono nato nel calcio e non intendo uscirne. Presto penso di tornare ma non so ancora in quale ruolo, se da allenatore o da dirigente ma è certo che non intendo abbandonare questa strada”.

Shevchenko ancora in Serie A: può essere il dopo Dionisi

La Serie A può essere uno scenario ancora vivo per Andriy Shevchenko come allenatore. Ha certamente ancora tanta esperienza da fare ma per la prossima stagione può tornare a mettersi in carregiata.

Da qualche settimana si vocifera di un gradimento del Sassuolo per Shevchenko. Alessio Dionisi è ambito dai top club italiani, considerato il grande lavoro che sta svolgendo, e in caso di addio del tecnico sulla scrivania di Carnevali c’è anche il nome dell’ucraino.