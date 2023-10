Ex Napoli perde la testa contro un tifoso: il VIDEO non lascia dubbi

Anche lontano da Napoli si continua a parlare di lui: stavolta però per una “prodezza” fuori dal campo. Il video lo inchioda, e ora sono guai

L’ex campione del Napoli non ha potuto, nuovamente, prendere parte all’ultimo impegno affrontato dalla sua attuale squadra di appartenenza. Ma ha comunque assistito al match giocato dai suoi compagni di squadra. Con sua moglie è stato infatti avvistato in tribuna nel corso del match, ma poi l’epilogo della serata con la sua presenza non è stato dei migliori. Ha decisamente perso la testa: è stato clamoroso quanto avvenuto con un tifoso.

Lorenzo Insigne, dopo aver lasciato Napoli e il club azzurro, dove ha spesso e volentieri fatto la differenza, non ha trovato un’esperienza propriamente felice. O per meglio dire, non è stato il campione che era stato chiamato a fare la differenza. Dopo un tira e molla durato un’intera estate, per la questione legata al rinnovo di contratto, con Aurelio De Laurentiis, il giocatore ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Il motivo? Il presidente non ha acconsentito al prolungamento del contratto a cifre superiori a quelle già percepite. E l’attaccante, dal canto suo, non è sceso a compromessi.

Il risultato di tutta questa storia è stato l’addio a parametro zero e il trasferimento al Toronto per un contratto da 6 milioni e 928 mila. Contratto che l’ha reso il terzo giocatore più pagato del campionato di MLS. Ma poi dall’altra parte dell’Oceano la situazione per l’ex azzurro non è stata tutta rosa e fiori, anzi. Poche volte è riuscito a essere incisivo e il club non ha svoltato la propria situazione. Adesso è tornato alle luci della ribalta ma per un episodio in cui ha decisamente perso la testa.

Toronto, clamoroso Insigne: perde la testa e se la prende con un tifoso. Lo trascina via la moglie

Lorenzo Insigne, come detto, non ha preso parte al match del Toronto contro il Cincinnati. È stato per l’occasione avvistato in tribuna, almeno per guardare la gara la sua squadra. Ma proprio lì è stato pizzicato da un tifoso che non ha preso bene quanto, spesso, ha mostrato in campo. Magari si sarebbe aspettato prestazioni da campione che però non sono arrivate sempre. O comunque che sono arrivate meno del previsto. Insigne però non ci ha visto più e ha iniziato a insultare pesantemente il sostenitore della sua squadra.

Si vede lui, dal video che ha fatto il giro dei social, che si affaccia dalla balaustra e inizia a urlare: “Fu** you!” e poi “Respect!”. L’intenzione del calciatore era quella di non mollare la presa, tant’è che è dovuta intervenire sua moglie. La donna lo ha preso dal giubbotto e l’ha tirato indietro. Trascinandolo di forza all’interno, lontano dal tifoso ma anche da occhi (e fotocamere) indiscreti.

Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today’s match He had to be pulled inside before things got worse… #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa — Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023

Troppo tardi, però, perché la reazione è diventata immediatamente virale.