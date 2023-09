Esonero in Serie A: è già pronto l’ex Juve, lunedì l’annuncio

La Serie A è pronta a iniziare il valzer di allenatori con un nuovo esonero che sembra già pronto per essere ufficializzato.

La stagione non è iniziata come avrebbe voluto la società e allora si inizia a pensare al futuro. Non sono da escludere clamorosi ribaltoni che rischiano di cambiare immediatamente volto alle squadre. I risultati fanno la differenza a tutti i livelli e se non arrivano si cerca di cambiare immediatamente per non rischiare di arrivare in fondo e perdere gli obiettivi.

Un nuovo esonero è già pronto in Serie A, con il presidente che si è preso il weekend per pensarci e poi scegliere il nome del sostituto.

Serie A: pronto un nuovo esonero dopo il weekend

La Serie A ha già visto il primo esonero pochi giorni fa e alla fine di questo weekend potrebbero esserci novità importantissime anche per un’altra squadra. La tifoseria non è affatto contenta di quanto è stato fatto all’inizio della stagione e anche la dirigenza sta ben pensando a cosa fare.

L’obiettivo è quello di iniziare a costruire meglio la stagione per non avere difficoltà a raggiungere l’obiettivo già annunciato ai tifosi pochi mesi fa.

La giornata di lunedì sarà determinante per decidere il nuovo allenatore e se interrompere il rapporto con quello attuale.

Salernitana, Sousa rischia l’esonero: le sue parole

La Salernitana di Paulo Sousa non riesce ancora a vincere in Serie A e ora il tecnico portoghese rischia l’esonero immediato. Dopo il pareggio contro il Frosinone il presidente Iervolino si è preso del tempo per valutare il suo futuro.

Al termine della partita, Paulo Sousa ha analizzato il pari maturato all’Arechi in conferenza stampa.

Zero vittorie in cinque partite: è preoccupato? “Per un piccolo episodio non abbiamo vinto contro la Roma. Con l’Udinese abbiamo avuto difficoltà ma avremmo meritato il successo. A Lecce l’inizio non è stato dei migliori, loro ci hanno battuto sui contrasti e sulla cattiveria agonistica. Il Torino ha meritato ma fino a un certo punto. So cosa vogliamo ottenere, nelle difficoltà e per come si era messa non ci siamo disuniti e abbiamo fatto di tutto per vincerla. Ci proveremo mercoledì a vincere“.

Salernitana, valutato Cannavaro per il futuro

Le parole di Paulo Sousa sanno di sicurezza del suo lavoro per il futuro e sembra certo che non ci sarà l’esonero.

Nelle ultime ore la dirigenza della Salernitana ha sondato il terreno per Fabio Cannavaro. L’ex difensore è reduce da esperienze non troppo positive ma in Serie A potrebbe avere ancora la chance di mostrare il suo talento. Se Paulo Sousa resterà saldo in panchina non ci sarà alcun accordo ma la giornata di lunedì potrebbe portare novità importanti.