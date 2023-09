Leao nella bufera: ai tifosi non è andato giù

Il colpo di tacco mancato contro il Newcastle e più in generale la brutta prestazione di Leao è finita nel mirino dei tifosi rossoneri.

Negli occhi dei tifosi rossoneri c’è ancora quella palla gol clamorosa del primo tempo che avrebbe potuto cambiare completamente la storia di Milan-Newcastle. L’esordio degli uomini di Pioli nella Champions League 2023-2024 si è concluso con uno 0-0 casalingo che non è stato accolto con grande soddisfazione dalla tifoseria.

In particolare i fan hanno puntato il dito contro Leao, reo di aver gettato all’aria l’occasione per passare in vantaggio.

Al 34esimo del primo tempo l’attaccante portoghese riceve palla sulla sinistra, dribbla un paio di giocatori dei Magpies e si ritrova a pochissimi metri dalla porta difesa da Pope. In molti immaginavano a quel punto una facile conclusione a rete, ma Leao ha scelto di provare un colpo di tacco riuscito malissimo. Il portoghese ha praticamente mancato il pallone, vanificando quello che sembrava ormai un gol fatto.

La rete fallita è però soltanto l’emblema dell’intera prestazione fornita da Leao contro il Newcastle. L’attaccante rossonero è parso davvero giù di tono e incapace di mettere in crisi la difesa dei Magpies con i suoi consueti strappi. Una performance deludente che ha scatenato molti commenti negativi sui social da parte dei tifosi del Diavolo.

Leao, quante critiche sui social: i tifosi se la prendono con lui

In particolare, in molti fanno notare che molto spesso nelle partite più importanti il portoghese non riesce mai a essere decisivo e che talvolta pare che cerchi più la giocata fine a sé stessa che la concretezza. Qualcuno fa notare che ormai l’attaccante del Milan ha 24 anni e non è più un ragazzino, pertanto si deve pretendere una crescita anche dal punto di vista mentale.

Un altro fan del Milan ritiene che Leao giochi più per Instagram che per la squadra, mentre un tifoso rossonero è convinto che uno come Antonio Conte avrebbe sostituito Leao già alla fine del primo tempo, specialmente dopo quel colpo di tacco.

Eppure c’è anche chi prende le difese del portoghese, ricordando che solo pochi mesi fa è stato proprio Leao il trascinatore del Milan nei quarti di Champions League contro il Napoli. Non a caso altri tifosi sostengono che l’attaccante non vada criticato, ma coccolato, in modo tale da evitare che cada in un “tunnel senza fondo“. Nonostante ciò, più di qualcuno vorrebbe che Leao venga punito con un po’ di panchina per dare più spazio ad altri.