Lascia l’Inter e attacca Inzaghi: accuse pesanti

L’Inter di Simone Inzaghi ha fatto tanti tagli negli ultimi tempi e c’è chi ora non le manda a dire al tecnico nerazzurro.

La situazione in casa Inter ora è tranquilla verso il futuro, con la rosa che è cresciuta a dismisura negli ultimi due anni e ora pronta a fare un nuovo salto di qualità che servirà per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ceduto molti calciatori nelle ultime due stagioni e c’è chi, ora, non ha bellissime parole nei confronti del club e dell’allenatore.

La posizione di Inzaghi all’Inter è più stabile che mai, dopo aver portato la squadra in finale di Champions League e ora candidato principale alla vittoria dello Scudetto.

Inter, Inzaghi sotto accusa dall’ex nerazzurro

L’Inter di Simone Inzaghi sta continuando a macinare gioco e risultati di settimana in settimana e il modo di stare in campo sembra tra i migliori in tutta la Serie A. La finale di Champions League ha aumentato ancora di più lo status di tutti i singoli calciatori e dell’intero gruppo.

Per arrivare ad essere tanto forti, però, la dirigenza e lo stesso Inzaghi hanno dovuto decidere per addii importanti. Non tutti gli uomini sacrificati, però, sono rimasti in buoni rapporti con il mister nerazzurro.

E ora c’è un attacco diretto che colpisce Simone Inzaghi e il suo modo di lavorare atleticamente che è stato preso di mira.

Inter, Vidal accusa Inzaghi: c’entra Sanchez

Simone Inzaghi è certamente uno dei migliori allenatori in Serie A ed è stato anche candidato a essere il miglior allenatore al mondo dalla FIFA e dalla UEFA. Non è così, però, per Arturo Vidal, ex centrocampista dell’Inter e con un glorioso passato alla Juventus, che ha preso di mira il tecnico.

Il focus è tutto centrato sulle condizioni di Alexis Sanchez che nell’Inter è la terza o quarta scelta in attacco. Il cileno, connazionale di Vidal, viene da un periodo complesso dal punto di vista fisico, a causa dei problemi di emoglobina che hanno creato un po’ di caos all’inizi della stagione.

Secondo il centrocampista del Club Athletico Paranaense proprio per colpa di Simone Inzaghi, da cui è stato allenato, il suo compagno di nazionale non troverà mai la condizione perfetta.

Vidal attacca Inzaghi: “Con lui Sanchez non recupererà”

L’attacco di Vidal a Inzaghi è arrivato in diretta su Twitch, al canale Red Gol, in cui ha criticato pesantemente il modo di lavorare del tecnico.

Recupero Sanchez? “No, con quell’allenatore non succederà mai, ma Alexis se sta bene deve giocare perché è molto bravo“. Accuse dure verso Simone Inzaghi, dunque, reo di non far giocare troppo Sanchez, nonostante le sue qualità.