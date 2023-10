Hanno già scelto Conte: arriva nei prossimi giorni

Un top club è pronto a cambiare in vista della stagione che è iniziata, perché c’è la sensazione che un club possa pensare di cambiare da un momento all’altro con altri risultati negativi.

Importanti notizie che riguardano il futuro del tecnico italiano che può seriamente pensare di trovare una nuova occasione per strada in queste prossime settimane. Ci sono novità importanti che riguardano il club che vuole cambiare tutto.

Dipenderà come sempre dai risultati per poi decidere con una pesante scelta quello che può essere l’ennesimo cambio di allenatore per la società che ora rischia seriamente di finire nei guai.

Calciomercato: esonerano l’allenatore, la scelta di Conte

L’allenatore rischia seriamente in vista delle prossime settimane, perché la società sta iniziando a rendersi conto che potrebbe non essere stata la scelta giusta quella di affidare la panchina all’esperto tecnico che ancora non ha fatto vedere la sua impronta di gioco.

Per questo motivo ora il club si prenderà del tempo e approfitterà della pausa Nazionali per tirare le prime somme. Ma sembra essere rimandata ai prossimi mesi la decisione finale con il giudizio del lavoro dell’allenatore anche in base al cammino in Champions. Pronto Antonio Conte tra gli svincolati di lusso.

PSG: via Luis Enrique, c’è Antonio Conte libero

Già nei mesi scorsi c’erano stati voci di calciomercato riguardo il possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Paris Saint Germain. Alla fine però niente da fare con l’allenatore che non è stato puntato dalla società francese anche perché il numero uno, lo sceicco Al Khelaifi, aveva intenzione di proseguire il progetto verso un altro tipo di gioco.

Oggi però i risultati non sono convincenti e in base a ciò che accadrà in futuro che si potrà determinare se Antonio Conte possa diventare il nuovo allenatore del PSG in caso di esonero di Luis Enrique dal club francese.

PSG: esonero Luis Enrique, dipende dalla Champions

Luis Enrique è appena arrivato al PSG ma già rischia l’esonero. Perché il tecnico spagnolo non ha convinto in campionato al momento dopo poche giornate, con già diversi risultati negativi che hanno spiazzato il club. Adesso tutto è nella possibilità di fare o meno una buona Champions League.

La competizione Uefa la vive come un’ossessione il club francese che quindi dovrà capire come gestirla. Vittoria contro il Borussia Dortmund alla prima del girone e ora ci saranno le altre partite con anche Milan e Newcastle. Con altri brutti risultati e la mancata qualificazione agli Ottavi che Luis Enrique può essere esonerato dal PSG.