Top 11 All Time: Cristiano Ronaldo escluso dalla formazione

Incredibile scelta quella avvenuta nelle ultime ore riguardo il calciatore Cristiano Ronaldo che è stato escluso dalla formazione all time per la top11 del mondo del calcio.

Il giocatore portoghese sicuramente non avrà preso bene la notizia quando è stata svelata la formazione che non coinvolgeva il campione nelle scelte dei migliori 11 giocatori.

E’ subito partita la rivolta sui social per quanto accaduto. Perché uno dei migliori giocatori di sempre è stato escluso dalla formazione all time di calcio con l’ex fuoriclasse che ha preso una scelta importante.

Formazione All Time calcio: la scelta

Da sempre c’è una grande discussione su chi fosse il miglior giocatore della storia del calcio, con i continui paragoni che vanno avanti e ci saranno per sempre: Maradona-Pelé, Messi-Ronaldo, Maradona-Messi e così via. Adesso però viene fuori una delle formazioni migliori di sempre svelata da un ex calciatore che è lui stesso considerato uno dei migliori nel mondo del calcio e si è creata una nuova discussione.

Una decisione che pesa come le tantissime altre esclusioni. Certo che però fa male ancora una volta vedere come la faida tra CR7 e Messi riesca a generare tante critiche e polemiche anche sui social.

Formazione Top11: Ronaldo il fenomeno esclude Cristiano Ronaldo

Arriva la decisione con le scelte di Ronaldo il Fenomeno che ha sorpreso in tantissimi quando ha fatto la sua formazione top 11 con i migliori giocatori della storia del calcio. L’ormai ex calciatore brasiliano che oggi ricopre il ruolo di proprietario del Real Valladolid e del Cruzeiro ha svelato quella che è la sua idea di calcio.

Lui stesso che è considerato uno dei migliori giocatori di sempre e che è stato condizionato per i suoi continui infortuni al ginocchio, ora ha voluto dire la sua con la formazione con i migliori 11 giocatori.

Migliori giocatori di sempre: la Top 11 di Ronaldo

Sono davvero tantissimi i migliori giocatori all time del mondo del calcio. Difficile sempre fare una formazione dei migliori 11 visto che tantissimi resterebbero sempre esclusi. Ma questa volta è stato Ronaldo il fenomeno a provare a farla e si è anche inserito in attacco come prima punta, tra le grandi esclusioni c’è anche quella di Cristiano Ronaldo. Questa la sua Top 11 con tante scelte brasiliane.