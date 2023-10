Marialuisa versione gattona nera: scatto da urlo

Marialuisa Jacobelli sempre più alla conquista dei social: la giornalista sfoggia eleganza seducente in un abbigliamento sublime

Nel mondo del giornalismo sportivo, sta guadagnando sempre più visibilità e considerazione Marialuisa Jacobelli. Un nome che ai tanti appassionati di sport dice sicuramente qualcosa, trattandosi della figlia di una delle firme più prestigiose in Italia: Xavier Jacobelli, il direttore di ‘Tuttosport’. E sembra che lei possa seguire alla grande le sue orme.

Un inizio di carriera nel mondo dello spettacolo che per lei era stato caratterizzato, però, da altri presupposti. Qualche anno fa infatti calcava le scene soprattutto come modella, segnalandosi come tentatrice di una delle edizioni di Temptation Island. Il richiamo della professione paterna e la passione per lo sport però sono stati assai forti. E se oggi Marialuisa continua a farsi apprezzare come modella per il suo fascino notevole, dal punto di vista giornalistico è in grandissima ascesa.

Dopo diverse esperienze di rilievo a DAZN, Telelombardia e in Rai, la 31enne si sta affermando tra i volti principali della redazione sportiva di Mediaset e ha ottenuto già svariati riconoscimenti per il suo lavoro. Una crescita esponenziale testimoniata anche dai social, dove il suo numero di fan cresce a vista d’occhio. Ormai, Marialuisa è in vista dei 3 milioni e mezzo di followers su Instagram, e visti i suoi scatti non si fa fatica a capire il perché.

Marialuisa Jacobelli, panorama esplosivo a Montecarlo: una scollatura che toglie il respiro

Un esempio perfetto arriva dalle ultime immagini che sono state postate nel corso di uno shooting fotografico serale in quel di Montecarlo. Alle sue spalle, il celebre porto della metropoli monegasca, in uno scenario illuminato e suggestivo. In primo piano, però, c’è lei, con una bellezza davvero da capogiro.

Sorriso che scioglie il cuore, sguardo magnetico, una silhouette eclatante con una notevole scollatura in risalto. Curve pazzesche, un lato A che quasi ipnotizza gli ammiratori, la cui reazione è scontata. Non possono mancare complimenti a ripetizione, per Marialuisa fare strage di cuori e raccogliere like a più non posso è una felice abitudine, per la sua bravura professionale e per la sua sensualità che non passa di certo inosservata. Siamo di fronte a una delle stelle più luminose del firmamento social, ormai in procinto di rubare la scena a molti.