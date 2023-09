Esonero Pioli, faccia a faccia a Milanello: ultimatum – TS

Il Milan di Stefano Pioli ha perso un altro derby, e questa volta la sconfitta è stata pesantissima: un 5-1 indimenticabile.

I rossoneri sono parsi spaesati e privi di idee e di un gioco che potesse mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi che, invece, è stata cattiva e pronta a prendersi il comando della classifica e della città di Milano. L’ennesimo derby perso dal Milan ha acceso i riflettori sulle difficoltà della squadra di Stefano Pioli e ha portato tifosi e addetti ai lavori a cercare il colpevole.

La preparazione degli ultimi derby è stata sbagliata da Pioli. L’allenatore emiliano non ha mai saputo adottare le contromosse giuste per limitare i nerazzurri e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Esonero Pioli, già se ne parla: cosa succede

Il Milan non risponde mai presente nei derby contro l’Inter. La situazione sta iniziando a diventare sfiancante per i tifosi e per la stessa società Sono tutti consapevoli che la squadra sia nettamente migliorata rispetto alla scorsa stagione ma perdere un derby 5-1 non è giustificabile per nessun allenatore, peggio ancora se i risultati di tutti gli ultimi derby sono sempre a tinte nerazzurre.

La brutta sconfitta nel derby, però, va archiviata per iniziare a pensare al futuro con estrema fiducia. Ci sono ancora molte partite da disputare per far rialzare la testa alla squadra.

Pioli è a rischio esonero? Già se ne sta parlando molto e il rischio è proprio quello di un addio immediato al tecnico se non si aggiustano i risultati.

Pioli verso l’esonero? C’è stato un faccia a faccia

La sconfitta del Milan nel derby ha riacceso la spia d’allarme nei tifosi e nella società. Sono tutti fiduciosi per il futuro ma anche preoccupati per un eventuale contraccolpo psicologico che una partita come il derby, terminata con quel risultato, potrebbe portare da qui in avanti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, ieri a Milanello c’è stata la ripresa degli allenamenti e anche un faccia a faccia sincero e concreto tra i calciatori e Stefano Pioli. All’appello era presente anche Geoffrey Moncada, in rappresentanza della società, per toccare con mano le sensazioni dello spogliatoio.

Domani c’è l’esordio in Champions League ed è vietato sbagliare. Arriverà il Newcastle di Tonali – senza quest’ultimo – più affamato che mai, visto che manca dalle scene europee da un bel po’.

Milan, fiducia a Pioli ma non può più sbagliare

Dopo il confronto tra Pioli, la squadra e Moncada, il Milan ha deciso di dare piena fiducia a Stefano Pioli. Ma bisognerà partire con il piede giusto in Champions League in un girone molto complesso con PSG e Borussia Dortmund.

Sono ammessi pochi errori perché l’ultimatum è ormai stabilito. Ulteriori brutte figure come al derby non sono ammesse.