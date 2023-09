Laura Cremaschi compleanno speciale: lato A straripante

Laura Cremaschi felice per il suo compleanno condivide la sua gioia con gli amici e con i fan, scatto con visione esplosiva in primo piano

In questi anni, il nome di Laura Cremaschi è stato certamente uno dei più applauditi e acclamati in tv e nella rete. Parliamo di una delle showgirl più seducenti del momento, semplicemente irresistibile e capace di costruirsi una meritata fama come una delle presenze più significative del quiz show Avanti un Altro.

Un programma di grandissimo successo, quello di Canale 5, con la conduzione brillante di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e un format estremamente accattivante e divertente. Ma soprattutto, uno dei suoi punti di forza è rappresentato dalla presenza delle splendide bellezze del ‘minimondo’, tra cui appunto Laura.

Momenti indimenticabili, quelli delle incursioni in onda dei vari personaggi al femminile. Laura, da diverse stagioni, è una delle bellezze di punta e prima nei panni della Bonas, quindi in quelli della Webstar, riesce sempre ad attirare l’attenzione e scatenare i boati del pubblico in studio e di quello a casa. Non a caso, l’attesa per la nuova stagione cresce già in maniera esponenziale.

Laura Cremaschi, trasparenze e dettagli illegali spuntano dal vestitino: scollatura illegale

Di sicuro, Laura riuscirà a incantare tutti, esattamente come fa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nel corso dell’estate, non ha certo fatto sentire la propria mancanza agli ammiratori, con foto davvero audaci e seducenti.

Immagini in costume che ci hanno fatto sognare e che hanno incrementato l’affetto dei fan nei suoi confronti, manifestato anche in occasione del suo compleanno. 36 anni per la splendida Laura, che ha voluto festeggiare insieme agli amici di sempre, ma dedicando anche un sentito ringraziamento al suo milione e oltre di followers.

Questo il messaggio nel post con tanto di torta di compleanno: “Apprezzo ogni singolo messaggio e gesto di affetto che mi avete dedicato. Grazie di cuore a tutti voi che mi volete bene. Siete davvero meravigliosi“.

E il regalo lo fa lei agli ammiratori, sfoggiando in primissimo piano una scollatura forse mai così eclatante, curve pazzesche che ci fanno sempre sognare. Un capolavoro che attira altri messaggi d’amore, like e complimenti a tutto spiano. Il web è pazzo di Laura, il ritorno sul piccolo schermo è atteso in maniera sempre più spasmodica.