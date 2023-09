UFFICIALE – E’ stato esonerato: il sostituto è già arrivato

Brutte notizie per lo storico club che ha dovuto prendere una decisione forte andando ad esonerare l’allenatore che non aveva ottenuto risultati importanti, anzi davvero terribili.

Un inizio di stagione davvero inaspettato da parte del club che dopo l’ennesimo risultato negativo ha deciso di cambiare allenatore. La società ora vuole provare a reagire e ottenere il massimo dei risultati nei prossimi giorni.

Brutta situazione quella che riguarda un club storico che può continuare a sprofondare ancora più in basso. Serve una scossa per salvare la stagione o ci si ritroverà in una vicenda davvero spinosa che può complicare le cose.

Esonero annunciato: hanno cambiato allenatore

L’annuncio arriva proprio in queste ultime ore. Perché dopo una lunga riflessione la società ha deciso di cambiare allenatore e di comunicare l’esonero all’ormai ex tecnico. Una scelta difficile da prendere e inaspettata se si pensa a quelli che potevano essere gli obiettivi della società ad inizio stagione.

Momento davvero difficile per i tifosi che vogliono provare a restare al fianco della squadra fino alla fine. Ora però la situazione sembra essere davvero difficile da gestire e bisognerà vedere se arriverà la svolta in queste prossime ore quando si tornerà in campo.

Schalke 04: esonerato Thomas Reis, al suo posto Matthias Kreutzer

E’ arrivato con un comunicato ufficiale la notizia che lo Schalke 04 ha esonerato il tecnico Thomas Reis per affidare la panchina ad un nuovo allenatore: scelto Matthias Kreutzer al momento. Lo Schalke 04 che è retrocesso la scorsa stagione in Zweite Liga (la Serie B tedesca) e che ora si trova al terzultimo posto in zona retrocessione nuovamente.

Solo 7 punti in 7 giornate che hanno portato ad una decisione scontata da parte dello Schalke 04 che ha deciso quindi di esonerare Thomas Reis e scegliere come nuovo allenatore Matthias Kreutzer ad interim.