Juve, senti l’ex: “Chiesa non se lo merita”

Per un centrocampista che ha vestito il bianconero, la punta genovese ancora deve dimostrare tanto. Cosa è successo.

Federico Chiesa, anche nella disastrosa trasferta al Mapei Stadium, è stato tra i pochi a salvarsi. L’attaccante, rispetto ai tormenti delo scorso anno – 2 gol e 5 assist in 21 match di serie A – sembra tornato ai livelli che avevano indotto la Juventus, tre anni fa, a versare oltre 50 milioni alla Fiorentina.

Nei cinque match inziali di questo campionato, per lui già 4 timbri e 1 assist. Al di là dei numeri, a convincere sono sia la determinazione sia lo stato fisico del giocatore.

Chiesa infatti, soprattutto ad inizio agosto, insieme con Dusan Vlahovic era tra i principali indiziati a lasciare la Juventus. I bianconeri infatti puntavano a ridurre il monte ingaggi – l’ex Viola guadagna circa 5 milioni netti fino al 2025 – Ora il dietrofront della Continassa sembra aver dato i frutti sperati.

In attesa di tornare una certezza anche per la nazionale di Luciano Spalletti – ultima convocazione saltata per un problema muscolare – Chiesa aspira a guidare la Juventus verso l’obiettivo primario. Come noto, anche per motivi contabili, la Vecchia Signora l’anno prossimo deve disputare la Champions League.

L’ex Juve Galia: “Chiesa dimostri di meritare i soldi che vuole”

Chi ancora non sembra pienamente convinto delle doti dell’attaccante bianconero è una vecchia conoscenza sabauda. Roberto Galia, 60 anni, tra il 1988 e il 1994 è stato uno dei pilastri della Juventus, vincendo due Coppe Uefa e una Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, il mediano trapanese non è stato molto tenero con la punta di Massimiliano Allegri.

“Potrebbe anche essere, non vedo un vero leader in questa squadra, ci sono giocatori esperti ma qualcuno che possa trascinare la squadra a livello caratteriale”, ha spiegato Galia, per il quale solo Allegri sembra possedere requisiti da condottiero.

Come detto, Chiesa è stato al centro di alcune trattative, molto si è discusso del rinnovo del contratto in scadenza 2025. “Penso che uno debba dimostrare per ottenere un rinnovo di contratto, la Juventus pensa sia al rinnovo ma anche a quello che deve fare Chiesa”, ha spiegato l’ex calciatore del Como.

Galia ha ricordato come la punta sia stato a lungo ferma per l’incidente al ginocchio. “Ha talento, ma un giocatore deve dimostrare di meritarsi i soldi che vuole, se sarà così allora si meriterà il rinnovo. Se ha una situazione dove il giocatore viene valutato tot. milioni e glieli danno la Juventus potrebbe anche rifletterci”, ha aggiunto.

Tornando al suo vecchio ruolo, Galia ha espresso un rimpianto per un giocatore che avrebbe potuto aiutare la causa bianconera. “Per il centrocampo Frattesi l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, pensavo potesse rientrare nei discorsi della Juventus”, ha concluso.

