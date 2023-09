Esonero in Serie A: il club ha deciso, sconfitta decisiva

Continuano ad arrivare notizie in merito ai cambi allenatori in Serie A, perché i risultati negativi continuano ad accumularsi e per questo motivo ora sono decisive le prossime ore e le partite che arriveranno.

Sarà una settimana molto importante in Italia visto che ci sarà il primo turno infrasettimanale di campionato che potrebbe portare le società a fare delle scelte importanti, tutto dipenderà dai risultati che ci saranno.

Arriva la svolta per quanto riguarda il futuro dell’allenatore che può essere messo alla porta se non dovesse riuscire ad ottenere un risultato positivo dopo questi mesi difficili e altalenanti anche con le prestazioni dopo quello che è accaduto lo scorso anno.

Esonero in Serie A: sconfitta decisiva

Sono giorni decisivi in Serie A, dove diverse squadre stanno riflettendo seriamente su quello che accadrà. Perché Diversi allenatori possono essere esonerati da questi giorni dove ci saranno tante partite di campionato in poche ore. In base ai risultati che arriveranno delle decisioni forse anche pesanti.

Possibile svolta che può arrivare per quanto riguarda un club italiano, ma sono diverse la società che valuteranno l’operato dei propri allenatori e che possono pensare di dare una svolta al progetto.

Atalanta Cagliari: Ranieri rischia l’esonero

E’ una settimana davvero decisiva per il Cagliari e Ranieri che può essere a rischio esonero dopo l’impresa della passata stagione. Perché il grande tecnico dei miracoli ora dovrà dare delle risposte e in tre settimane ci saranno tre partite impegnative iniziando oggi con Atalanta, poi Milan nell’infrasettimanale e poi Fiorentina.

Senza punti, vista l’attuale situazione già di classifica con 2 punti solo in 4 giornate e il penultimo posto, Ranieri può essere esonerato dal Cagliari. Da capire come andranno a finire queste prossime partite per la squadra sarda.

Udinese Fiorentina: esonero Sottil, le ultime

Situazione particolare quella che vive anche Andrea Sottil che con l’Udinese ha solo 3 punti in 4 giornate senza aver mai vinto. Lo scorso anno l’inizio fu record e quest’anno ci sono delle difficoltà evidenti anche visto il mercato. Per questo si può parlare anche in questo caso di possibile esonero.

Settimana impegnativa anche per l’Udinese e Sottil a rischio esonero perché ci saranno Fiorentina, Napoli e Genoa in questa settimana di Serie A. In base a quello che arriverà dai risultati e dalle prestazioni che la società prenderà delle decisioni verso il tecnico.