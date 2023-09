Inter: infortunio Arnautovic, tempi di recupero lunghissimi

Importanti notizie che riguardano il bruttissimo infortunio di Marko Arnautovic che si è fatto male durante Empoli Inter e ora starà fuori per tantissimo tempo.

Inter: infortunio Arnautovic, condizioni e tempi di recupero

Le prossime ore saranno quelle decisive per quanto riguardo i tempi di recupero di Arnautovic che rischiano di essere veramente lunghi. Urla disumane del giocatore in campo durante Empoli Inter. Ora però il giocatore potrebbe stare fuori veramente per circa 2 mesi, pare che si tratti di una lesione muscolare per Arnautovic con i tempi di recupero che saranno stabiliti dopo i test medici. Il rientro sembra che arriverà tra molte settimane.