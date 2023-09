Lazio, colpo grosso in attacco: 25 milioni e arriva subito

La Lazio in attacco può fare il colpo grosso nel prossimo mercato di gennaio: 25 milioni subito per risolvere tutti i problemi

L’inizio di stagione della Lazio è complicato, come testimoniano i risultati e la distanza dalle primissime posizioni della classifica. Le sconfitte arrivate in queste prime settimane hanno fatto storcere il naso ai tifosi, sebbene l’impegno per la squadra biancoceleste in campo e la voglia di non mollare mai, non sia mai mancata.

Una caratteristica che ha sempre contraddistinto Ciro Immobile, centravanti che negli ultimi anni ha garantito una caterva di gol alla sua squadra. E che sta vivendo un momento di flessione.

Proprio questo momento di flessione potrebbe influire sulla stagione della Lazio nel futuro. Quasi tutte le big stanno stentando, certo, però c’è chi dà segnali di ripresa evidenti e chi, invece, può restare sempre allo stesso punto.

Quello della squadra di Maurizio Sarri è un caso particolare, perché molto dipenderà dal contributo che riusciranno a dare i nuovi acquisti dopo l’addio di una colonna portante come Sergej Milinkovic-Savic. Il prossimo colpo della Lazio potrebbe essere in attacco, con uno scenario che pone Immobile lontano dalla Capitale con l’arrivo di un nuovo centravanti.

Lazio, Dia nel mirino per sostituire Immobile

Immobile è un classe ’90, nettamente in fase calante a livello di prestazioni e rendimento – com’è fisiologico che sia – rispetto a qualche anno fa. Nel suo futuro potrebbe esserci l’Arabia Saudita con una ricca offerta sia per lui sia per la Lazio.

Il club biancoceleste, a quel punto, dovrebbe cercare un sostituto e nel mirino ha messo Boulaye Dia, che sta vivendo un periodo tesissimo con la Salernitana. Ha mal gradito la mancata cessione al Wolverhampton e i suoi capricci sono stati sempre più evidenti col passare delle settimane.

Tra la Lazio e la Salernitana i rapporti sono molto buoni e l’intenzione di Lotito è quella di chiudere per Dia per circa 25 milioni di euro, l’importo della clausola rescissoria del calciatore valida soltanto questa estate e che nessuno ha esercitato. In realtà, vista anche la situazione burrascosa tra il calciatore e il suo club attuale, potrebbe anche bastare una cifra (poco) inferiore per lasciarlo andar via.

Il ciclo dell’attaccante senegalese a Salerno sembra aver raggiunto il suo limite, la straordinaria stagione finita qualche mese fa sembra un lontano ricordo per il rapporto coi tifosi. Dia, dunque, attende le mosse in sede di mercato che già a gennaio potrebbero concretizzarsi. E nel frattempo proverà a rimettersi in forma per fare il suo dovere: segnare, e perché no chiudere al meglio a livello morale l’esperienza con la Salernitana.