Atalanta Juventus: sorpresa in attacco, l’allenatore cambia

E’ un momento particolare questo per il club di Serie A che deve fare i conti con alcuni infortuni. Adesso arriva la decisione da parte dell’allenatore per Atalanta Juventus che cambia tutto.

Perché al momento sono arrivati degli aggiornamenti da parte della società riguardo quello che può essere la scelta del tecnico per schierare o meno il giocatore. Si spera in un segnale anche per le prossime partite.

Situazione di incertezza al momento che sarà risolta soltanto nelle prossime ore quando l’allenatore comunicherà le sue scelte ufficiali per la partita che si giocherà tra Atalanta e Juve.

Atalanta Juventus: assenze importanti per infortuni

Sia da una parte che dall’altra ci sono assenze importanti per Atalanta e Juventus che hanno fatto delle scelte mirate sul mercato per provare a migliorarsi. Ora arrivano i primi segnali riguardo quelle che sono le condizioni di De Ketelaere che si è fermato in settimana per un affaticamento ed è a rischio per Atalanta Juve. Nulla da fare per i due attaccanti acquistati in estate El Bilal Toure e Scamacca che dovranno stare ancora fermi.

Dall’altra parte anche la Juventus perde pezzi importanti. Perché in conferenza stampa sono arrivate le dichiarazioni di Allegri che ha svelato quelle che sono le condizioni di Vlahovic e Milik che non prenderanno parte alla gara per dei problemi accusati in questi giorni che li costringono a restar fuori. Lo stesso è già accaduto con altri giocatori della rosa appena rientrati.

Formazioni Atalanta Juve: le scelte a sorpresa

Da una parte Muriel potrebbe prendere posto in attacco per Atalanta Juventus, dall’altra parte il giovane Yildiz che non si lascerà scappare l’occasione qualora dovesse avere una chance di entrare dalla panchina a gara in corso. Ci sono delle novità importanti davvero per quanto riguarda il big match delle ore 18:00.

Probabili formazioni Atalanta Juventus: le scelte

Gasperini sfida Allegri in un big match davvero chiave per il proseguo della stagione. Bisognerà capire in che modo si affronterà questa partita. Probabili formazioni Atalanta Juventus con le decisioni di entrambi i tecnici che vogliono provare ad ottenere il massimo da questa prossima partita. Queste possono essere le possibili scelte dei due allenatori: