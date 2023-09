Esonero ufficiale, già scelto il sostituto: è una sorpresa

C’è l’annuncio ufficiale da parte del club che ha deciso di esonerare l’allenatore: una presa di posizione maturata a seguito dell’ennesimo risultato negativo.

C’è il secondo cambio in panchina, nuova rivoluzione per il club italiano. L’annuncio della società ligure che ha deciso di esonerare l’allenatore. Fatale la sconfitta, in casa, nell’ultimo turno di campionato che ha aperto le porte all’addio del tecnico che ha raccolto, nelle prime tre giornate, soltanto due punti. Un bilancio negativo che ha spinto la società ad esonerarlo: il presidente ha deciso di attendere ancora un po’ di tempo prima di annunciare il nuovo allenatore. Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro del club, il patron è a lavoro per individuare il sostituto che dovrà raccogliere un’eredità davvero pesante e trascinare la squadra verso la promozione.

Una scelta forte e dolorosa ma necessaria, ecco l’annuncio di patron Gozzi che ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore della Virtus Entella Gennaro Volpe.

“In questa prima parte di stagioni sono mancate le condizioni per continuare il percorso di crescita che tutti noi auspicavamo. E’ stata una scelta molto dolorosa anche perché puntavamo tanto su Gennaro. Lo ringrazio per l’impegno e la passione dimostrata. L’Entella rimarrà per sempre casa sua”.

Momentaneamente la guida tecnica è stata affidata all’allenatore della Primavera Massimo Melucci ma nel futuro del club c’è un big. Sono stati avviati i contatti per nominare come nuovo allenatore della Virtus Entella Silvio Baldini.

Secondo le ultime indiscrezione di TuttoC, il primo nome della lista di patron Gozzi è Silvio Baldini che è stato contattato per diventare il nuovo allenatore della Virtus Entella. Al momento il tecnico non ha aperto a questa ipotesi, sta riflettendo. Le alternative sono rappresentate da Pasquale Marino e Fabio Gallo. Nelle prossime ore arriverà una decisione definitiva. Nel frattempo, in vista del turno infrasettimanale contro la Vis Pesaro, in panchina sarà confermato il tecnico della Primavera Melucci che guiderà la Virtus Entella.