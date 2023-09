Giuntoli lo riporta alla Juve: ritorno clamoroso a giugno

Acquisto di qualità per la Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che vuole riportare il talento in Serie A.

Troppo presto per giudicare l’operato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, passato dai campioni d’Italia del Napoli alla Juventus in un momento tutt’altro che facile per i bianconeri. La rivoluzione è iniziata in casa bianconera ma solo a metà, visto che i colpi a cui aveva abituato l’ex partenopeo quest’anno non ci sono stati.

Tuttavia, nonostante il calciomercato sia chiuso e la stagione sia definitivamente cominciata, l’addetto ai lavori fiorentino in questo periodo sta continuando a lavorare dietro le quinte per regalare ai tifosi il primo vero colpo della sua gestione. L’obiettivo di Giuntoli sembra quello di voler riportare alla Continassa un volto ben noto in Italia.

Idee chiare per il DS della Juventus che è consapevole che nella rosa di Massimiliano Allegri ci sono alcune defezioni, specialmente in alcuni specifici reparti, che necessitano di essere sistemate. Il suo compito sarà perciò quello di consegnare al tecnico un rinforzo all’altezza delle primissime posizione.

Calciomercato Juventus, Giuntoli al lavoro: pronto il prossimo colpo

Arrivato in Italia nel 2019 come un grandissimo prospetto, nella sua prima parentesi juventina fece abbastanza fatica ad inserirsi e alla fine, circa 3 anni dopo, il club decise di cedere il suo cartellino. Il profilo attenzionato dal club è nuovamente quello del difensore centrale olandese Matthijs de Ligt, passato appena un anno fai ai tedeschi del Bayern Monaco.

Affare interlocutorio per la società bianconera, che acquisto il cartellino del classe 1999 dall’Ajax per circa 85 milioni di euro e lo ha rivenduto per 70 ai bavaresi. Ciononostante, la stella dei Paesi Bassi sembra non essere riuscito a trovare la sua dimensione nemmeno in terra teutonica. Complice anche il freschissimo arrivo di Kim Min-jae che ha un po’ chiuso il compagno di reparto che, in questa stagione, non sta più giocando con grande regolarità.

Quando ha firmato con i tedeschi l’assisto di Rafaela Pimenta ha sottoscritto un contratto fino al 2027. Per questo se Giuntoli vorrà riportarlo alla Juventus dovrà tirare fuori soldi pesanti. In alternativa, viste le poche opportunità che ha avuto per giocare, potrebbero spingere la società bavarese ad optare per il prestito.

La Juventus continua a tenere le antenne dritte con la speranza di potersi inserire qualora ci siano gli estremi per la cessione. A patto, però, che si tratti di un’operazione abbordabile per le casse della Vecchia Signora che da qui alle prossime sessioni di calciomercato dovrà sistemare il reparto arretrato.