Esonero immediato dopo la Champions: è Tudor il sostituto

Momento chiave della stagione con la società che è pronta a cambiare allenatore perché c’è la volontà di affidare la panchina ad un nuovo tecnico, immediato esonero dopo la Champions League per la scelta Igor Tudor.

Svolta decisiva per quanto riguarda il cambio in panchina da parte del club che vuole provare a tornare ad avere dei risultati positivi dopo lunghe settimane difficili che hanno complicato il cammino.

Un inizio di stagione completamente da dimenticare con la squadra che ora sembra allo sbaraglio e può per questo motivo arrivare la scelta immediata del nuovo allenatore che arriverebbe al posto dell’attuale tecnico.

Esonero dopo la Champions League: la scelta

5 sconfitte di fila che hanno complicato il percorso del club in campionato e anche in Europa. 4 ko in campionato e uno in Champions League, per questo la prossima partita diventa già quasi decisiva per la stagione e per il futuro dell’allenatore che può essere esonerato immediatamente.

Soltanto 1 gol messo a segno in 5 partite ed è crisi nera per la società che ora vuole provare a dare una svolta al progetto per salvare la stagione. Potrebbe quindi arrivare un esonero immediato dopo la partita di Champions League.

Union Berlino: esonero Urs Fischer, Tudor la prima scelta

L’Union Berlino può esonerare Urs Fischer immediatamente con una nuova sconfitta. Perché la società tedesca non si aspetta un altro risultato negativo. Infatti, nella prossima partita contro il Braga sarà decisivo il risultato più che la prestazione.

Senza una vittoria può essere esonerato Urs Fischer con l’Union Berlino che punterebbe su Igor Tudor subito come sostituto in panchina.

Nuovo allenatore Union Berlino: Igor Tudor e altri nomi

Sembra avere le idee già abbastanza chiare l’Union Berlino che può esonerare Urs Fischer in caso di altri risultati negativi nelle prossime due partite tra Champions League e Bundesliga prima della sosta Nazionali. Proprio in quella che sarà la pausa di una settimana che si potrà prendere una decisione forte e non c’è solo il nome di Igor Tudor per il club tedesco.

Altri due nomi che conoscono già bene il campionato tedesco potrebbero approdare in Germania nelle prossime ore. Prima dipenderà tutto da cosa farà nelle prossime due partite l’Union Berlino e la scelta che sarà presa per Urs Fischer. Per il ruolo di nuovo allenatore ci sono i nomi di Tudor, Jesse Marsch e Oliver Glasner.