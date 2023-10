Tangenti ed arbitri corrotti, terremoto per la big: annuncio ufficiale

Un altro scandalo rischia di travolgere adesso il mondo del calcio dal momento che nell’occhio del ciclone, come si suol dire, stavolta ci è finito un top club di assoluto valore. L’accusa riguarda tangenti ed arbitri corrotti in maniera indiretta. In tal senso arriva anche un annuncio ufficiale in tal senso.

Il problema della corruzione nel mondo del calcio, in maniera ciclica, torna sempre di estrema attualità. Al netto degli sforzi fatti da tutte le autorità di questo sport, da quelle nazionali a quelle internazionali, si tratta di una malattia che non si riesce ad estirpare mai in maniera definitiva da questo sport. E’ scoppiato (o sta per scoppiare) in tal senso un nuovo caso che davvero può scatenare un vero e proprio terremoto. A ricevere delle accuse tanto forti quanto ufficiali (e che per questo impressionano ancora di più) è una delle squadre più importanti al mondo. Si tratta di una accusa che riguarda tangenti pagate ed arbitri corrotti.

Terremoto per la big: accuse gravi

Il mondo arbitrale, anche dopo l’introduzione della VAR, continua ad essere al centro di mille polemiche. Dovevano essere annullate tutte le recriminazioni e tutti gli errori con questo strumento, ma così non è stato. Adesso si torna a parlare di corruzione nel mondo del calcio proprio nella classe arbitrale. Ed al centro della bufera c’è un top club.

Si tratta del Real Madrid, che è stato accusato, in una intervista concessa a Rac1 da José Manuel Villarejo, ex commissario di polizia, di aver pagato tangenti e di aver corrotto dei direttori di gara negli anni scorsi. La stessa accusa, di recente, è stata fatta anche al Barcellona, ma a quanto detto dall’uomo Florentino Perez in Spagna gode di una sorta di impunità.

Real Madrid, arbitri corrotti e tangenti: l’accusa

L’accusa, dunque, è di quelle pesanti, dal momento che si tratta di una questione che, se confermata, riguarderebbe e coinvolgerebbe tanto la giustizia sportiva quanto quella ordinaria. I galacticos, che hanno anche una immagine da difendere ovviamente, non sono rimasti a guardare. Ferma, in tal senso, la replica, affidata ad un comunicato ufficiale. E’ stata annunciata, infatti, una azione giudiziaria contro colui che ha mosso tali accuse verso il Real Madrid.