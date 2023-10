Via libera Roma e boomerang Inter: la strada è tracciata

C’è il via libera per la Roma targata José Mourinho, che potrebbe mettere a segno un colpo dalla Premier già a gennaio: intreccio con l’Inter

Conquistare i tre punti battendo il Frosinone all’Olimpico era obbligatorio. La Roma ha adempiuto al suo dovere, grazie alle reti messe a referto dal solito Romelu Lukaku e da capitan Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimo, però, non dà ancora l’impressione di essere in buona forma dal punto di vista psicofisico.

Anzi, a parte il gol si è visto veramente poco altro in campo, segno di come il centrocampista ex Sassuolo non sia al meglio in questo momento. Ma in generale è l’intera squadra che continua a non convincere, sebbene la rosa sia forte sulla carta. Il problema principale, allo stato attuale delle cose, è sicuramente la difesa/fase difensiva, la quale lascia alquanto a desiderare.

Pure domenica la Roma ha concesso a tratti fin troppo spazio al team guidato da Eusebio Di Francesco, rischiando più di una volta di subire la marcatura dei ‘Ciociari’. Numerosi gli sprechi messi a referto dai gialloblù, poi la netta superiorità dei giallorossi alla lunga è venuta fuori in qualche modo.

Ad ogni modo, tale risultato permette a José Mourinho di respirare un po’ e preparare nel migliore dei modi la sfida al Servette in Europa League. Lo Special One punta tantissimo al percorso europeo, che gli consentirebbe potenzialmente di chiudere alla grande il rapporto con i tifosi romanisti, riportando finalmente il club capitolino in Champions.

Calciomercato Roma, affare in Premier a gennaio: l’intreccio con l’Inter è servito

L’idea principale è questa, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. La speranza di Mourinho è che il fronte infortuni dia tregua a lui e al suo staff. Attualmente, per dire, il trainer di Setubal non ha a disposizione due pedine rilevanti quali Chris Smalling e Diego Llorente. In più, Evan N’Dicka necessita di un po’ di tempo per ambientarsi bene.

Ragion per cui non è affatto da escludere che a gennaio Tiago Pinto regali un nuovo difensore all’allenatore portoghese, il quale più di una volta ha sottolineato il peso dell’assenza di Roger Ibanez. Il colpo, entrando più nello specifico, può arrivare dalla Premier League.

Stiamo parlando di Eric Dier, difensore centrale di proprietà del Tottenham. Il calciatore inglese classe ’94 (29 anni) è ai margini del progetto tecnico targato Ange Postecoglou. Difatti, non è mai sceso in campo finora. Stando a quanto riferisce ‘Footballinsider247.com’, l’ex Sporting potrebbe liberare spazio nel corso della sessione di calciomercato invernale.

Mourinho ha già allenato Dier nel corso dell’esperienza vissuta sulla panchina del Tottenham e lo riprenderebbe volentieri, anche considerando la sua duttilità (all’occorrenza può fungere pure da mediano). Gli ‘Spurs’, dal canto loro, avrebbe già in mente il possibile sostituto: si tratta di Tosin Adarabioyo del Fulham, ex obiettivo dell’Inter. Piace pure Tapsoba del Bayer Leverkusen, ma in questo caso i costi sarebbero più elevati. Riflessioni in corso.

