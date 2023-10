Ha rifiutato il rinnovo: va nella big di Serie A

Il calcio italiano è spesso al centro di polemiche legate al calciomercato: ora si è scatenato il caos sul futuro del calciatore.

Le mosse di calciomercato trovano spesso in disaccordo presidenti, calciatori e i rispettivi agenti. Non è sempre facile trovare un accordo, soprattutto se si trovano di fronte personalità che non intendono scendere facilmente a compromessi sul reale valore di un calciatore. In estate ci sono state diverse difficoltà che sembravano risolversi con il trascorrere del tempo ma che, invece, continuano a creare caos.

Il mercato di gennaio e ancor di più quello estivo saranno fondamentali per stabilire una volta per tutte il futuro del calciatore.

Serie A: rinnovo rifiutato e presidente imbestialito

La Serie A è sempre al centro di numerose polemiche che riguardano i calciatori e le scelte di carriera che fanno di anno in anno. Ormai si sta iniziando sempre più spesso a parlare di addii a parametro zero e quindi sta cambiando la scena anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto.

Per le società sta diventando sempre più complesso riuscire a trattenere a lungo i calciatori migliori che, ovviamente, sono sempre alla ricerca di contratti più importanti e remunerativi, magari in squadre più forti di quelle di appartenenza.

Anche queste settimane stanno diventando complesse nel rapporto presidente-calciatore visto che quest’ultimo ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo.

Lazio, pericolo Zaccagni: distanza netta per il rinnovo

La Lazio teme di perdere Mattia Zaccagni a gennaio o in estate. L’esterno classe ’95 si sta dimostrando uno dei più forti della Serie A e con Maurizio Sarri ha messo in mostra il 100% del suo potenziale, diventando anche devastante in molte situazioni di gioco.

Il suo agente, Mario Giuffredi, qualche settimana fa ha fortemente criticato il modo di lavorare del presidente Lotito che aveva “promesso” un rinnovo mai arrivato. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, c’è stata un’altra fumata grigia tra la Lazio e Zaccagni per il rinnovo.

Gli accordi presi a parola qualche mese fa sono cambiati e ora si sta trattando il rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle promesse da Lotito. Per questo motivo Zaccagni sembra deciso a non firmare e a trovarsi una nuova squadra.

Rinnovo Zaccagni: ci sono Napoli e Juventus alla finestra

Il futuro di Mattia Zaccagni può non essere alla Lazio. Se non si troverà un accordo per il rinnovo dell’attuale contratto che scade nel 2025, è molto probabile che il presidente Lotito deciderà di cederlo in estate per non perdere cifre importanti dal suo addio.

Napoli e Juventus seguono con attenzione gli sviluppi legati al futuro di Zaccagni e sperano di poter chiudere l’accordo se dovesse decidere di lasciare i biancocelesti.