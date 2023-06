Serie B, colpo di scena: Massimo Ferrero nuovo presidente

Massimo Ferrero torna di nuovo nel mondo del calcio. Sarà il presidente di un club di Serie B, ecco tutti i dettagli.

Dopo aver chiuso in malo modo l’esperienza alla Sampdoria, Massimo Ferrero ha deciso di rimettersi in gioco. L’imprenditore romano è pronto ad entrare in una nuova cordata che ha già chiuso l’acquisto della squadra di Serie B. Una svolta clamorosa e quasi inaspettata con Ferrero che può essere nominato nuovo presidente del club, ecco svelati tutti i dettagli riguardo questa trattativa che interessa in particolar modo ai tifosi che sono in attesa di conoscere il nuovo patron.

Subito dopo la cessione della Sampdoria, Massimo Ferrero s’è messo a lavoro per tornare subito nel mondo del calcio. Inizialmente Er Viperetta s’era interessato al Perugia, attualmente in Serie C. C’era una trattativa in corso con gli attuali proprietari del club, con l’ex Sampdoria che era andato anche allo stadio Curi per un sopralluogo.

Alla fine, anche a causa dell’ambiente contrario al suo arrivo, Ferrero ha deciso di non procedere. A sorpresa, l’ex Sampdoria adesso può entrare in una cordata che ha già chiuso la trattativa per l’acquisto del club. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Massimo Ferrero nuovo presidente, ecco le ultime notizie

Secondo le ultime indiscrezioni, Massimo Ferrero ha messo nel mirino la Ternana. Stefano Bandecchi, ex presidente del club, dopo essere diventato sindaco ha dovuto cedere la società a Nicola Guida, imprenditore farmaceutico.

In questa trattativa per il passaggio delle quote, è stato assistito dallo stesso avvocato di Massimo Ferrero. Ecco perché adesso l’ex Sampdoria è pronto a tornare nel mondo del calcio con un incarico di primo piano all’interno della Ternana.

Massimo Ferrero alla Ternana: cosa sta succedendo

Il gruppo Pharmaguida ha acquistato le quote della Ternana. La società di Nicola Guida è diventata ufficialmente proprietaria del club di Serie B. Stefano Bandecchi, dopo essere stato eletto sindaco, ha dovuto cedere obbligatoriamente la squadra ed ha deciso di concludere l’affare con l’imprenditore farmaceutico. La trattativa è stata gestita da Sammarco, avvocato anche di Massimo Ferrero che a sorpresa potrebbe tornare nel mondo del calcio con un ruolo all’interno della Ternana.

Ternana cambia proprietà, il nuovo gruppo pensa a Massimo Ferrero come dirigente

Questo il comunicato ufficiale con cui “Pharmaguida annuncia con soddisfazione di aver concluso l’operazione per l’acquisto della Ternana. Il fondatore del gruppo, Nicola Guida, appassionato di calcio ed uomo di sport, ha deciso di accettare questa sfida mettendo a disposizione della città di Terni tutte le sue qualità manageriali ed imprenditoriali”. Adesso si attende solo l’annuncio riguardo il ruolo di Massimo Ferrero all’interno della Ternana. L’ex Sampdoria potrebbe ricoprire un ruolo in società secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Umbria.